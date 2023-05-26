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Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумщину

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 00:19
Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумщину
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 25 травня російські окупанти здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 57 вибухів.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Хотінській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.

По Юнаківській громаді здійснено обстріл із САУ (5 вибухів).

У Новослобідській громаді зафіксовано два мінометні обстріли (7 вибухів).

По Путивльській громаді здійснено артобстріл (2 вибухи).

По Великописарівській громаді росіяни протягом дня здійснили 7 обстрілів з міномету (33 вибухи).

ВІДЕО ДНЯ

По Есманській громаді ворог вдарив з міномету (2 вибухи).

По Шалигинській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).

Теми: Сумська областьобстріл
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