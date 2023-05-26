Росіяни за добу 14 разів обстріляли Сумщину
П'ятниця, 26 травня 2023, 00:19
Протягом 25 травня російські окупанти здійснили 14 обстрілів Сумської області, зафіксовано 57 вибухів.
Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook
Деталі: По Хотінській громаді ворог бив з мінометів (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено лінію електропередач.
По Юнаківській громаді здійснено обстріл із САУ (5 вибухів).
У Новослобідській громаді зафіксовано два мінометні обстріли (7 вибухів).
По Путивльській громаді здійснено артобстріл (2 вибухи).
По Великописарівській громаді росіяни протягом дня здійснили 7 обстрілів з міномету (33 вибухи).
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По Есманській громаді ворог вдарив з міномету (2 вибухи).
По Шалигинській громаді здійснено мінометний обстріл (4 вибухи).