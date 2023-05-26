Россияне за сутки 14 раз обстреляли Сумскую область

Разрушения на Сумщине. Иллюстративное фото ОВА

В течение 25 мая российские оккупанты совершили 14 обстрелов Сумской области, зафиксировано 57 взрывов.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Хотинской громаде враг бил из минометов (4 взрыва). В результате обстрела повреждена линия электропередач.

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По Юнаковской громаде осуществлен обстрел из САУ (5 взрывов).

В Новослободской громаде зафиксировано два минометных обстрела (7 взрывов).

По Путивльской громаде осуществлен артобстрел (2 взрыва).

ВИДЕО ДНЯ

По Великописаревской громаде россияне в течение дня совершили 7 обстрелов из миномета (33 взрыва).

По Эсманской громаде враг ударил из миномета (2 взрыва).

По Шалыгинской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).