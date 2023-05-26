Россияне за сутки 14 раз обстреляли Сумскую область
Пятница, 26 мая 2023, 00:19
В течение 25 мая российские оккупанты совершили 14 обстрелов Сумской области, зафиксировано 57 взрывов.
Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook
Детали: По Хотинской громаде враг бил из минометов (4 взрыва). В результате обстрела повреждена линия электропередач.
По Юнаковской громаде осуществлен обстрел из САУ (5 взрывов).
В Новослободской громаде зафиксировано два минометных обстрела (7 взрывов).
По Путивльской громаде осуществлен артобстрел (2 взрыва).
По Великописаревской громаде россияне в течение дня совершили 7 обстрелов из миномета (33 взрыва).
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По Эсманской громаде враг ударил из миномета (2 взрыва).
По Шалыгинской громаде осуществлен минометный обстрел (4 взрыва).