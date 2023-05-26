Проти керівника "Вагнера" у Малі в США запровадили санкції

Міністерство фінансів США оголосило про запровадження санкцій проти керівника формувань ПВК "Вагнер" у Малі Івана Маслова після того, як стало відомо про спроби цього угруповання переправити зброю в Росію.

Джерело: US Department of the Treasury

Дослівно: "Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти Івана Олександровича Маслова, керівника воєнізованих підрозділів російської приватної військової компанії "Вагнер" та її головного адміністратора, що базується в Малі.

Група "Вагнера" та її керівник Євген Вікторович Пригожин перебувають під санкціями різних органів влади, в тому числі за підтримку війни Росії проти України.

Група Вагнера може намагатися приховати свої зусилля з придбання військового обладнання для використання в Україні, в тому числі через Малі та інші країни, де вона має свої представництва. Сполучені Штати виступають проти спроб будь-якої країни допомогти Росії через "Вагнер Груп".

Деталі: Заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Брайан Е. Нельсон заявив, що санкції, запроваджені Міністерством фінансів США проти високопоставленого представника "Вагнер Груп" у Малі, ідентифікують і підривають "ключового оперативника, який підтримує глобальну діяльність групи".

За його словами, присутність "Групи Вагнера" на африканському континенті є "дестабілізуючою силою для будь-якої країни, яка дозволяє розгортати ресурси угруповання на своїй суверенній території".

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Іван Маслов – громадянин Росії, є високопоставленим співробітником служби безпеки "Вагнера", якому Євген Пригожин і Дмитро Уткін доручили очолити підрозділи найманців "Вагнера" в Малі.

США, Великобританія, Європейський Союз та Канада раніше запровадили санкції проти Пригожина та Уткіна.

Маслов працював у тісній координації з малійськими урядовцями для виконання завдань ПВК "Вагнер" у Малі. Як головний адміністратор групи "Вагнера", Маслов забезпечив житло для військовослужбовців групи "Вагнера", які прибули до Малі.

Маслов організовує зустрічі Пригожина з урядовцями кількох африканських країн. Він працював над реалізацією інтересів групи Вагнера у видобувному секторі.

OFAC включив Маслова до списку відповідно до виконавчого наказу (E.O.) 14024 за те, що він діяв або мав намір діяти в інтересах або від імені, прямо чи опосередковано, групи Вагнера.

Усе майно та частки у майні Маслова, що знаходяться на території США або у володінні чи під контролем американських осіб, блокуються, і про них необхідно повідомляти OFAC.

Крім того, також блокуються будь-які організації, які прямо чи опосередковано, окремо чи в сукупності, на 50% або більше належать одній або кільком заблокованим особам.

Заборонено й усі транзакції американських осіб, які стосуються майна або часток у майні заблокованих осіб.

США вважають, що група Вагнера може намагатися пересилати військове обладнання через територію Малі, використовуючи фальшиві документи.

Існують ознаки того, що ПВК "Вагнер" намагалася придбати військові системи в іноземних постачальників і переправити цю зброю через Малі як третя сторона. Наприклад, придбати військове обладнання, таке як міни, безпілотні літальні апарати, радари та контрбатарейні системи для використання в Україні, зазначають у Мінфіні США.