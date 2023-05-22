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ПВК "Вагнер" намагається купити військове обладнання через Малі - Держдеп

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 травня 2023, 23:29
ПВК Вагнер намагається купити військове обладнання через Малі - Держдеп
Фото: Getty Images

Вашингтон поінформований про те, що російська ПВК "Вагнер", власникм якої є Євген Пригожин, намагається приховати свої зусилля з придбання військового обладнання і використовує для цих цілей Малі.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на брифінг представника Держдепартаменту Метью Міллера

Пряма мова Міллера: "Є ознаки того, що ПВК "Вагнер" намагалася придбати військові системи в іноземних постачальників і спрямувати цю зброю через Малі, яка (використовується) як третя сторона. Поки що ми не бачили жодних ознак того, що ці закупівлі були завершені... але ми уважно стежимо за ситуацією".

Деталі: За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти низки осіб та організацій, що підтримують військові операції ПВК "Вагнер", і додав, що США скоро зможуть поділитися новими відомостями з цього приводу.

Що було раніше: Перед цим видання Financial Times повідомило, що підставна компанія ПВК "Вагнер" придбала тисячі захисних шоломів у Китаї наприкінці минулого року, незважаючи на санкції.

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Теми: Вагнервійназброя
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