Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ПВК "Вагнер" намагається купити військове обладнання через Малі - Держдеп

Станіслав ПогоріловПонеділок, 22 травня 2023, 23:29
ПВК Вагнер намагається купити військове обладнання через Малі - Держдеп
Фото: Getty Images

Вашингтон поінформований про те, що російська ПВК "Вагнер", власникм якої є Євген Пригожин, намагається приховати свої зусилля з придбання військового обладнання і використовує для цих цілей Малі.

Джерело: "Голос Америки" з посиланням на брифінг представника Держдепартаменту Метью Міллера

Пряма мова Міллера: "Є ознаки того, що ПВК "Вагнер" намагалася придбати військові системи в іноземних постачальників і спрямувати цю зброю через Малі, яка (використовується) як третя сторона. Поки що ми не бачили жодних ознак того, що ці закупівлі були завершені... але ми уважно стежимо за ситуацією".

Реклама:

Деталі: За його словами, Вашингтон запровадив санкції проти низки осіб та організацій, що підтримують військові операції ПВК "Вагнер", і додав, що США скоро зможуть поділитися новими відомостями з цього приводу.

Що було раніше: Перед цим видання Financial Times повідомило, що підставна компанія ПВК "Вагнер" придбала тисячі захисних шоломів у Китаї наприкінці минулого року, незважаючи на санкції.

Теми: Вагнервійназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

З аеропорту "Бориспіль" вилетів літак: тестують відновлення регулярних операцій

Усі новини...
Вагнер
У "пресслужбі" Пригожина заявили, що його поховали в закритому форматі. РосЗМІ публікують фото
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
У Білорусі вагнерівцям видають нові паспорти – опозиція
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В "Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, тривога в Києві
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: