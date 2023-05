Против руководителя "Вагнера" в Мали в США ввели санкции

Министерство финансов США объявило о введении санкций против руководителя формирований ЧВК "Вагнер" в Мали Ивана Маслова после того, как стало известно о попытках этой группировки переправить оружие в Россию.

Источник: US Department of the Treasury

Дословно: "Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против Ивана Александровича Маслова, руководителя военизированных подразделений российской частной военной компании "Вагнер" и ее главного администратора, базирующегося в Мали.

Группа "Вагнера" и ее руководитель Евгений Викторович Пригожин находятся под санкциями различных органов власти, в том числе за поддержку войны России против Украины.

Группа Вагнера может пытаться скрыть свои усилия по приобретению военного оборудования для использования в Украине, в том числе через Мали и другие страны, где она имеет свои представительства. Соединенные Штаты выступают против попыток любой страны помочь России через "Вагнер Групп".

Детали: Заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Э. Нельсон заявил, что санкции, введенные Министерством финансов США против высокопоставленного представителя "Вагнер Групп" в Мали, идентифицируют и подрывают "ключевого оперативника, который поддерживает глобальную деятельность группы".

По его словам, присутствие "Группы Вагнера" на африканском континенте является "дестабилизирующей силой для любой страны, которая позволяет развертывать ресурсы группировки на своей суверенной территории".

ВИДЕО ДНЯ

Иван Маслов – гражданин России, является высокопоставленным сотрудником службы безопасности "Вагнера", которому Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин поручили возглавить подразделения наемников "Вагнера" в Мали.

США, Великобритания, Европейский Союз и Канада ранее ввели санкции против Пригожина и Уткина.

Маслов работал в тесной координации с малийскими чиновниками для выполнения задач ЧВК "Вагнер" в Мали. Как главный администратор группы "Вагнера", Маслов обеспечил жилье для военнослужащих группы "Вагнера", прибывших в Мали.

Маслов организовывает встречи Пригожина с чиновниками нескольких африканских стран. Он работал над реализацией интересов группы Вагнера в добывающем секторе.

OFAC включил Маслова в список в соответствии с исполнительным приказом (E.O.) 14024 за то, что он действовал или намеревался действовать в интересах или от имени, прямо или косвенно, группы Вагнера.

Все имущество и доли в имуществе Маслова, находящиеся на территории США или во владении или под контролем американских лиц, блокируются, и о них необходимо сообщать OFAC.

Кроме того, также блокируются любые организации, которые прямо или косвенно, отдельно или в совокупности, на 50% или более принадлежат одному или нескольким заблокированным лицам.

Запрещены и все транзакции американских лиц, которые касаются имущества или долей в имуществе заблокированных лиц.

США считают, что группа Вагнера может пытаться пересылать военное оборудование через территорию Мали, используя фальшивые документы.

Существуют признаки того, что ЧВК "Вагнер" пыталась приобрести военные системы у иностранных поставщиков и переправить это оружие через Мали как третья сторона. Например, приобрести военное оборудование, такое как мины, беспилотные летательные аппараты, радары и контрбатарейные системы для использования в Украине, отмечают в Минфине США.