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По всій Україні оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у Києві лунали вибухи

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 06:03
По всій Україні оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у Києві лунали вибухи
Скрін мапи тривог

На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працюювали сили ППО. 

Джерело: мапа тривог

Деталі: У столиці повітряну тривогу оголошено о 03:02.

Тривога почала ширитися одразу з трьох напрямків – північного, південного та східного, досягнувши центральних, а зголом і західних областей.

Доповнено о 03:50. Про повітряну загрозу для Кривого Рогу повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Доповнено о 04:01. Тривога поширилася на територію всієї України.

Дополнено в 04:20. У Києві прогриміла серія вибухів. 

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Дополнено в 04:22. У Києві та Київській області працює ППО. У КОВА повідомили про підвищену ракетну небезпеку.

Дополнено в 04:33. У Дніпропетровській області ситуація контрольована, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак. 

Доповнено о 05:35. У більшості областей та Києві оголосили про відбій повітряної тривоги.

Доповнено о 05:40. На Черкащині працює ППО, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

Доповнено о 06:03. На території всієї України – відбій повітряної тривоги. 

Теми: КиївУкраїнаповітряна тривога
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