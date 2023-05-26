По всій Україні оголошували повітряну тривогу: працювала ППО, у Києві лунали вибухи
На території всієї України вночі 26 травня оголошували повітряну тривогу, працюювали сили ППО.
Джерело: мапа тривог
Деталі: У столиці повітряну тривогу оголошено о 03:02.
Тривога почала ширитися одразу з трьох напрямків – північного, південного та східного, досягнувши центральних, а зголом і західних областей.
Доповнено о 03:50. Про повітряну загрозу для Кривого Рогу повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
Доповнено о 04:01. Тривога поширилася на територію всієї України.
Дополнено в 04:20. У Києві прогриміла серія вибухів.
Дополнено в 04:22. У Києві та Київській області працює ППО. У КОВА повідомили про підвищену ракетну небезпеку.
Дополнено в 04:33. У Дніпропетровській області ситуація контрольована, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Доповнено о 05:35. У більшості областей та Києві оголосили про відбій повітряної тривоги.
Доповнено о 05:40. На Черкащині працює ППО, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.
Доповнено о 06:03. На території всієї України – відбій повітряної тривоги.