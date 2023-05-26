По всей Украине объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в Киеве раздавались взрывы
На территории всей Украины ночью 26 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.
Источник: карта тревог
Детали: В столице воздушная тревога объявлена в 03:02.
Тревога начала распространяться сразу с трех направлений – северного, южного и восточного, достигнув центральных, а затем и западных областей.
Дополнено в 03:50. О воздушной угрозе для Кривого Рога сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
Дополнено в 04:01. Тревога распространилась на территорию всей Украины.
Дополнено в 04:20. В Киеве прогремела серия взрывов.
Дополнено в 04:22. В Киеве и Киевской области работает ПВО. В КОВА сообщили о повышенной ракетной опасности.
Дополнено в 04:33. В Днепропетровской области ситуация контролируемая, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.
Дополнено в 05:35. В большинстве областей и Киеве объявили об отбое воздушной тревоги.
Дополнено в 05:40. В Черкасской области работает ПВО, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.
Дополнено в 06:03. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.