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По всей Украине объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в Киеве раздавались взрывы

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 06:03
По всей Украине объявляли воздушную тревогу: работала ПВО, в Киеве раздавались взрывы
Скрин карты тревог

На территории всей Украины ночью 26 мая объявляли воздушную тревогу, работали силы ПВО.

Источник: карта тревог

Детали: В столице воздушная тревога объявлена в 03:02.

Тревога начала распространяться сразу с трех направлений – северного, южного и восточного, достигнув центральных, а затем и западных областей.

Дополнено в 03:50. О воздушной угрозе для Кривого Рога сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Дополнено в 04:01. Тревога распространилась на территорию всей Украины.

Дополнено в 04:20. В Киеве прогремела серия взрывов.

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Дополнено в 04:22. В Киеве и Киевской области работает ПВО. В КОВА сообщили о повышенной ракетной опасности.

Дополнено в 04:33. В Днепропетровской области ситуация контролируемая, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Дополнено в 05:35. В большинстве областей и Киеве объявили об отбое воздушной тревоги.

Дополнено в 05:40. В Черкасской области работает ПВО, сообщил начальник ОВА Игорь Табурец.

Дополнено в 06:03. На территории всей Украины – отбой воздушной тревоги.

Темы: КиевУкраинавоздушная тревога
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