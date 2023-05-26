За минулу добу відбулося 22 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

Протягом 25 травня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 22 бойових зіткнень на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів "Шахедами" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі були знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Сновськ, Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Володимирівка, Басівка, Олександрівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Тут же, та біля Івано-Дарївки Донецької області завдав авіаударів. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог задіяв для ударів авіацію. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині (пошкоджено 7 приватних житлових будинків); Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.

Крім того, українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.