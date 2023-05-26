Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

За минулу добу відбулося 22 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 06:58
За минулу добу відбулося 22 бойових зіткнень з ворогом – Генштаб
ТАНКИ ЗСУ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

Протягом 25 травня між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 22 бойових зіткнень на 5 напрямках.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Сьогодні вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного ударів "Шахедами" по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Загалом протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних ударів. Є влучання ракетою із С-300 по дамбі в районі Карлівки Донецької області. Внаслідок цього є велика загроза підтоплення інших населених пунктів, що поруч. Крім того, ворог завдав 55 авіаційних ударів. Зокрема, було застосовано 36 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі були знищено. Зафіксовано і 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом минулої доби відбулось 22 бойових зіткнення".

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

ВІДЕО ДНЯ

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Сеньківка, Сновськ, Гай, Кам’янська Слобода Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Володимирівка, Басівка, Олександрівка і Велика Писарівка Сумської області, а також Стрілеча, Красне, Черкаські Тишки, Лук’янці, Нескучне, Тернова, Вовчанськ, Чугунівка та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Завдав авіаударів біля Чайківки та Кислівки Харківської області. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Западне, Кислівка Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Тут же, та біля Івано-Дарївки Донецької області завдав авіаударів. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Торське, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник продовжує вести наступальні дії в районі Бахмуту. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Привілля, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Калинівка, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Костянтинівка, Біла Гора та Північне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Красногорівки. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки та Водяного. Здійснив артилерійські обстріли біля Авдіївки, Первомайського та Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Там же ворог задіяв для ударів авіацію. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Мар’їнка та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новосілку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах Ольгівського, Гуляйполя, Новоданилівки Запорізької області та Новоберислава на Херсонщині. Здійснив обстріли населених пунктів Зелене Поле, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки, Степове, Кам’янське та Степногірськ Запорізької області; Нікополь на Дніпропетровщині (пошкоджено 7 приватних житлових будинків); Золота Балка, Новоолександрівка, Гаврилівка, Веселе, Козацьке, Львове, Висунці, Білозерка, Антонівка, Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.

Крім того, українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, склад боєприпасів, радіолокаційну станцію та 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Теми: ГенштабЗбройні силиРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Одеську область очолить керівник столичної прокуратури

Керівник Укрзалізниці прокоментував обшуки й хабар автівкою у підлеглого

Кабмін підвищив тариф на електроенергію для населення з 1 червня – джерело

Росіяни вели наступ на трьох напрямках, але ніде не просунулись – Маляр

Світлом заживлять усіх абонентів у найближчі декілька годин – "Укренерго"

​Виїхав з України: депутата Київради Трубіцина просять оголосити в міжнародний розшук

Усі новини...
Генштаб
Захисники знищили 460 окупантів і 1 ворожий літак за добу
Армія РФ розмістила на Джарилгачі зо 300 вояків і вкрадені човни
Росіяни продовжують бої в районі Бахмута, марно пориваються до Білогорівки й Красногорівки – Генштаб
Останні новини
17:51
ЄС запровадив санкції проти причетних до дестабілізації Молдови: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:49
Nvidia першою серед виробників чипів досягла капіталізації в $1 трильйон
17:38
Італія готує новий пакет військової допомоги Україні, ЗМІ пишуть про нову SAMP/T
17:30
В Ірані судять журналістку за публікації про смерть жінки, затриманої "поліцією моралі"
17:24
Подяка від Буданова та “отвєтка” Лободи: у мережі кепкують із БПЛА “від Лорак”
17:24
СБУ закликає власників вуличних вебкамер вимкнути онлайн і не підігравати ворогу
17:21
Україна отримає другий транш МВФ на $900 млн: місія фонду завершилася успішно
17:06
Одеську область очолить керівник столичної прокуратури
17:05
фотоНа аукціоні продадуть срібний олівець Гітлера
17:03
Мінфін залучив 11 мільярдів від продажу ОВДП: ставка однієї з позицій знизилась
Усі новини...
Реклама: