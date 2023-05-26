За минувшие сутки произошло 22 боевых столкновений с врагом – Генштаб

В течение 25 мая между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 22 боевых столкновений на 5 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью российские террористы нанесли очередной ракетный и авиационный удары "Шахедами" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки пока уточняется.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара. Есть попадание ракетой с С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других населенных пунктов рядом. Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, было применено 36 иранских ударных БПЛА "Shahed" - все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксировано и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки состоялось 22 боевых столкновения".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сновск, Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Бачевск, Ходино, Владимировка, Басовка, Александровка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелечье, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка и Хатнее на Харьковщине.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары возле Чайковки и Кисловки Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Западное, Кисловка Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка на Луганщине.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Там же, и возле Ивано-Дарьевки Донецкой области нанес авиаудары. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменское и Спирное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Васильевка, Григорьевка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Осуществил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг задействовал для ударов авиацию. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоселку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Нанес авиационные удары в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава на Херсонщине. Осуществил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине (повреждено 7 частных жилых домов); Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львовское, Висунцы, Белозерка, Антоновка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Также за прошедшие сутки нашими защитниками сбит вражеский самолет Су-25.

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, склад боеприпасов, радиолокационную станцию и 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях.