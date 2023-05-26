Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники знищили 460 окупантів і 1 ворожий літак за добу

Ірина БалачукП'ятниця, 26 травня 2023, 08:16
Захисники знищили 460 окупантів і 1 ворожий літак за добу
Фото Гентштабу ЗСУ

Росія продовжує нести втрати у загарбницькій війні проти України − лише за минулу добу оборонці України знищили 460 загарбників, 25 артилерійських систем ворога, 3 ББМ та 3 ворожі безпілотники.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.05.23 орієнтовно склали:

Реклама:
  • особового складу − близько 205 720 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків − 3 796 (+1) од,
  • бойових броньованих машин − 7 435 (+3) од,
  • артилерійських систем − 3 384 (+25) од,
  • РСЗВ − 570 (+0) од,
  • засобів ППО − 328 (+1) од,
  • літаків − 310 (+1) од,
  • гелікоптерів − 296 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 2 910 (+3) од,
  • крилатих ракет − 1 015 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 6 161 (+13) од,
  • спеціальної техніки − 446 (+2) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
Росія
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
У Росії впав вертоліт ФСБ: екіпаж загинув
Ватикан намагається "відбілити" слова Папи про "велику Росію"
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: