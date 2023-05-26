Защитники уничтожили 460 оккупантов и 1 вражеский самолет за сутки
Пятница, 26 мая 2023, 08:16
Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 460 захватчиков, 25 артиллерийских систем врага, 3 ББМ и 3 вражеских беспилотника.
Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составили:
- личного состава − около 205 720 (+460) человек ликвидировано,
- танков − 3 796 (+1) ед,
- боевых бронированных машин − 7 435 (+3) ед,
- артиллерийских систем − 3 384 (+25) ед,
- РСЗО − 570 (+0) ед,
- средств ПВО − 328 (+1) ед,
- самолетов − 310 (+1) ед,
- вертолетов − 296 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 910 (+3) ед,
- крылатых ракет − 1 015 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 6 161 (+13) ед,
- специальной техники − 446 (+2) ед.
Данные уточняются.
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