Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники уничтожили 460 оккупантов и 1 вражеский самолет за сутки

Ирина БалачукПятница, 26 мая 2023, 08:16
Защитники уничтожили 460 оккупантов и 1 вражеский самолет за сутки
Фото Гентштаба ВСУ

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 460 захватчиков, 25 артиллерийских систем врага, 3 ББМ и 3 вражеских беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава − около 205 720 (+460) человек ликвидировано,
  • танков − 3 796 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин − 7 435 (+3) ед,
  • артиллерийских систем − 3 384 (+25) ед,
  • РСЗО − 570 (+0) ед,
  • средств ПВО − 328 (+1) ед,
  • самолетов − 310 (+1) ед,
  • вертолетов − 296 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 910 (+3) ед,
  • крылатых ракет − 1 015 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 6 161 (+13) ед,
  • специальной техники − 446 (+2) ед.

Данные уточняются.

Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: