Защитники уничтожили 460 оккупантов и 1 вражеский самолет за сутки

Россия продолжает нести потери в захватнической войне против Украины − только за минувшие сутки защитники Украины уничтожили 460 захватчиков, 25 артиллерийских систем врага, 3 ББМ и 3 вражеских беспилотника.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 26.05.23 ориентировочно составили:

личного состава − около 205 720 (+460) человек ликвидировано,

танков − 3 796 (+1) ед,

боевых бронированных машин − 7 435 (+3) ед,

артиллерийских систем − 3 384 (+25) ед,

РСЗО − 570 (+0) ед,

средств ПВО − 328 (+1) ед,

самолетов − 310 (+1) ед,

вертолетов − 296 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 2 910 (+3) ед,

крылатых ракет − 1 015 (+0) ед,

кораблей/катеров − 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 6 161 (+13) ед,

специальной техники − 446 (+2) ед.

Данные уточняются.