Безпілотник атакував будівлю Газпрому в Бєлгородській області РФ
П'ятниця, 26 травня 2023, 08:41
Безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області РФ.
Джерело: губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram, російський Telegram-канал "База"
Пряма мова Гладкова: "Вибуховий пристрій скинуто з безпілотника в селищі Октябрський Бєлгородського району. Постраждалих немає. Унаслідок атаки БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю: вибито вікна, посічено фасад і покрівлю. На місці працюють усі оперативні служби".
Деталі: За даними Бази, атака сталася близько 23:00 25 травня. Зазначається, що будівля "Газпрому" пошкоджена, але постраждалих немає.
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