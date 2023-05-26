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Безпілотник атакував будівлю Газпрому в Бєлгородській області РФ

Ірина БалачукП'ятниця, 26 травня 2023, 08:41
Безпілотник атакував будівлю Газпрому в Бєлгородській області РФ
Фото з Telegram губернатора Гладкова

Безпілотник скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області РФ. 

Джерело: губернатор області В'ячеслав Гладков у Telegram, російський Telegram-канал "База"

Пряма мова Гладкова: "Вибуховий пристрій скинуто з безпілотника в селищі Октябрський Бєлгородського району. Постраждалих немає. Унаслідок атаки БПЛА пошкоджено адміністративну будівлю: вибито вікна, посічено фасад і покрівлю. На місці працюють усі оперативні служби".

Деталі: За даними Бази, атака сталася близько 23:00 25 травня. Зазначається, що будівля "Газпрому" пошкоджена, але постраждалих немає.

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Теми: РосіяГазпромбезпілотники
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