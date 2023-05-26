Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ

Беспилотник скинул взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области РФ.

Источник: губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram, российский Telegram-канал "База"

Прямая речь Гладкова: "Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы".

Детали: По данным Базы, атака произошла около 23:00 25 мая. Отмечается, что здание "Газпрома" повреждено, но пострадавших нет.