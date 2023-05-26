Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ

Ирина БалачукПятница, 26 мая 2023, 08:41
Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ
Фото из Telegram губернатора Гладкова

Беспилотник скинул взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области РФ.  

Источник: губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram, российский Telegram-канал "База"

Прямая речь Гладкова: "Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы".

Детали: По данным Базы, атака произошла около 23:00 25 мая. Отмечается, что здание "Газпрома" повреждено, но пострадавших нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcияГазпромбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Росcия
СМИ показали видео удара беспилотника в Краснодаре
Россияне поливают огнем 11 областей, обостряют ситуацию на Луганщине - ОВА
США дали понять Украине, что не поддерживают атаки на территорию России – Кирби
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: