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Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ

Ирина БалачукПятница, 26 мая 2023, 08:41
Беспилотник атаковал здание Газпрома в Белгородской области РФ
Фото из Telegram губернатора Гладкова

Беспилотник скинул взрывное устройство на здание "Газпрома" в Белгородской области РФ.  

Источник: губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram, российский Telegram-канал "База"

Прямая речь Гладкова: "Взрывное устройство сброшено с беспилотника в поселке Октябрьский Белгородского района. Пострадавших нет. В результате атаки БПЛА повреждено административное здание: выбиты окна, посечены фасад и кровля. На месте работают все оперативные службы".

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Детали: По данным Базы, атака произошла около 23:00 25 мая. Отмечается, что здание "Газпрома" повреждено, но пострадавших нет.

Темы: РосcияГазпромбеспилотники
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