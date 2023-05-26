У Києві суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту – джерела
П'ятниця, 26 травня 2023, 08:47
В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.
Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах
Деталі: Близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.
За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Правоохоронці затримали винуватця ДТП.
Оновлено: Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури.
ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.
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