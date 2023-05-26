У Києві суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту – джерела

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали винуватця ДТП.

Оновлено: Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури.

ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.