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У Києві суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту – джерела

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 08:47
У Києві суддя напідпитку на смерть збив нацгвардійця на блокпосту – джерела
фото з пабліка ДТП Київ

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Близько півночі голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на автомобілі "Лексус", рухаючись по проспекту Берестейському, на смерть збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії.

За даними джерел УП, суддя перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Правоохоронці затримали винуватця ДТП.

 

Оновлено: Слідство у справі здійснюватиме Державне бюро розслідувань за процесуального керівнитва Київської міської прокуратури.

ДБР повідомило, що суддя відмовився від проходження огляду на місці. Його доставили в лікарню з метою виявлення стану сп’яніння.

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Теми: ДТПКиївсудНацгвардія
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