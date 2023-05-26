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Суддя, який збив нацгвардійця, відмовився від огляду: доставили в лікарню

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 09:24
Суддя, який збив нацгвардійця, відмовився від огляду: доставили в лікарню
фото ДБР

Слідчі Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди за участю голови райсуду Київської області, що трапилась на одному з блокпостів у місті Києві.

Джерело: пресслужба ДБР, Київська міська прокуратура

Дослівно: "За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі у Києві суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України.

У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці. Проводиться подальша перевірка".

 

Деталі: За даними УП, затриманий – голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир.

Його затримали та доставили на огляд з метою виявлення стану сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився.

Повідомляється, що на даний час допитуються свідки з числа осіб, які несли службу на блок посту та вживаються заходи щодо вилучення біологічного середовища.

ВІДЕО ДНЯ

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років.

Як повідомляє прокуратура, вирішується питання щодо повідомлення затриманій особі про підозру та звернення до Вищої ради правосуддя із поданням про надання згоди на затримання судді та утримання його під вартою.

Теми: ДТПКиїв
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