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В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту – источники

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 08:47
В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту – источники
фото из паблика ДТП Киев

В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

По данным источников УП, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали виновника ДТП.

 

Обновлено: Следствие по делу будет осуществлять Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения.

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Темы: ДТПКиевсудНацгвардия
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