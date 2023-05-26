В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту – источники

В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.

Источник: собеседники УП в правоохранительных органах

Детали: Около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

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По данным источников УП, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.

Правоохранители задержали виновника ДТП.

Обновлено: Следствие по делу будет осуществлять Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

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ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения.