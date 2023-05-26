В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту – источники
В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице.
Источник: собеседники УП в правоохранительных органах
Детали: Около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.
По данным источников УП, судья находился в состоянии алкогольного опьянения.
Правоохранители задержали виновника ДТП.
Обновлено: Следствие по делу будет осуществлять Государственное бюро расследований при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
ГБР сообщило, что судья отказался от прохождения осмотра на месте. Его доставили в больницу с целью выявления состояния опьянения.