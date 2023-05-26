Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Судья, сбивший нацгвардейца, отказался от осмотра: доставили в больницу

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 09:24
Судья, сбивший нацгвардейца, отказался от осмотра: доставили в больницу
фото ГБР

Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием председателя райсуда Киевской области, которое произошло на одном из блокпостов в городе Киеве.

Источник: пресс-служба ГБР, Киевская городская прокуратура

Дословно: "По предварительной информации, 26 мая около полуночи в Киеве судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины.

В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте. Проводится дальнейшая проверка".

 

Детали: По данным УП, задержанный - председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Его задержали и доставили на осмотр с целью выявления состояния опьянения. От прохождения осмотра водитель отказался.

Сообщается, что в настоящее время допрашиваются свидетели из числа лиц, которые несли службу на блок посту и принимаются меры по изъятию биологической среды.

ВИДЕО ДНЯ

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщает прокуратура, решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

Темы: ДТПКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
ДТП
На Киевщине взорвался бензовоз: погиб водитель
ДТП Арьевой: у депутата на 2 месяца забрали водительские права
ДТП Арьевой: прокуратура опровергает версию депутата о неупотреблении наркотиков
Последние новости
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
17:24
Благодарность от Буданова и "ответка" Лободы: в сети смеются над БПЛА "от Лорак"
17:24
СБУ призывает владельцев уличных веб-камер выключить онлайн и не подыгрывать врагу
Все новости...
Реклама: