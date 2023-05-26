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Судья, сбивший нацгвардейца, отказался от осмотра: доставили в больницу

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 09:24
Судья, сбивший нацгвардейца, отказался от осмотра: доставили в больницу
фото ГБР

Следователи Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с участием председателя райсуда Киевской области, которое произошло на одном из блокпостов в городе Киеве.

Источник: пресс-служба ГБР, Киевская городская прокуратура

Дословно: "По предварительной информации, 26 мая около полуночи в Киеве судья за рулем автомобиля совершил наезд на военнослужащего Национальной гвардии Украины.

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В результате ДТП нацгвардеец от полученных травм погиб на месте. Проводится дальнейшая проверка".

 

Детали: По данным УП, задержанный - председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр.

Его задержали и доставили на осмотр с целью выявления состояния опьянения. От прохождения осмотра водитель отказался.

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Сообщается, что в настоящее время допрашиваются свидетели из числа лиц, которые несли службу на блок посту и принимаются меры по изъятию биологической среды.

Досудебное расследование в уголовном производстве начато по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами совершенные в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, если они повлекли смерть потерпевшего.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщает прокуратура, решается вопрос о сообщении задержанному лицу о подозрении и обращении в Высший совет правосудия с представлением о предоставлении согласия на задержание судьи и содержание его под стражей.

Темы: ДТПКиев
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