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Розвідка Британії повідомила про роль "глави Криму" у створенні парамілітарних угруповань в РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 09:59
Розвідка Британії повідомила про роль глави Криму у створенні парамілітарних угруповань в РФ
Колаборант, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов. Фото з його Telegram

Розвідка Великої Британії відзначила зростання кількості парамілітарних угрупувань в РФ, які не входять до лав збройних сил країни.

Про це йдеться у розвідувальному огляді британського Міноборони, опублікованому в Twitter, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили у відомстві, зростання кількості парамілітарних угрупувань різко прискорилось після вторгнення Росії в Україну і набула особливого значення в окупованому Криму.

Так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов зіграв важливу роль у створенні кількох таких місцевих підрозділів, які часто заявляють про свою приналежність до "казацьких традицій".

Аксьонов, ймовірно, "прагне відполірувати свою патріотичну репутацію", вербуючи бійців, але він, вірогідно, також стурбований здатністю регулярної армії РФ захистити півострів, йдеться у повідомленні.

"Основний підрозділ російського гарнізону, 22-й армійський корпус, наразі здебільшого дислокований за межами півострова і зазнав значних втрат", – додають у розвідці.

Нагадаємо, напередодні британська розвідка повідомляла, що Росія підробила дані автоматичної ідентифікаційної системи в Чорному морі, щоб зобразити символ "Z", який у Кремлі використовують для пропаганди своєї агресивної війни.

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Теми: Кримокупаціявійна
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