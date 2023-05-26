Разведка Британии сообщила о роли "главы Крыма" в создании парамилитарных группировок в РФ
Разведка Великобритании отметила рост количества парамилитарных группировок в РФ, которые не входят в ряды вооруженных сил страны.
Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".
Как отметили в ведомстве, рост количества парамилитарных группировок резко ускорился после вторжения России в Украину и приобрел особое значение в оккупированном Крыму.
Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких таких местных подразделений, которые часто заявляют о своей принадлежности к "казацким традициям".
Аксенов, вероятно, "стремится отполировать свою патриотическую репутацию", вербуя бойцов, но он, вероятно, также обеспокоен способностью регулярной армии РФ защитить полуостров, говорится в сообщении.
"Основное подразделение российского гарнизона, 22-й армейский корпус, сейчас в основном дислоцирован за пределами полуострова и понес значительные потери", – добавляют в разведке.
Напомним, накануне британская разведка сообщала, что Россия подделала данные автоматической идентификационной системы в Черном море, чтобы изобразить символ "Z", который в Кремле используют для пропаганды своей агрессивной войны.