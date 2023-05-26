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Разведка Британии сообщила о роли "главы Крыма" в создании парамилитарных группировок в РФ

"Европейская правда"Пятница, 26 мая 2023, 09:59
Разведка Британии сообщила о роли главы Крыма в создании парамилитарных группировок в РФ
Коллаборант, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов. Фото из его Telegram

Разведка Великобритании отметила рост количества парамилитарных группировок в РФ, которые не входят в ряды вооруженных сил страны.

Об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны, опубликованном в Twitter, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, рост количества парамилитарных группировок резко ускорился после вторжения России в Украину и приобрел особое значение в оккупированном Крыму.

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сыграл важную роль в создании нескольких таких местных подразделений, которые часто заявляют о своей принадлежности к "казацким традициям".

Аксенов, вероятно, "стремится отполировать свою патриотическую репутацию", вербуя бойцов, но он, вероятно, также обеспокоен способностью регулярной армии РФ защитить полуостров, говорится в сообщении.

"Основное подразделение российского гарнизона, 22-й армейский корпус, сейчас в основном дислоцирован за пределами полуострова и понес значительные потери", – добавляют в разведке.

Напомним, накануне британская разведка сообщала, что Россия подделала данные автоматической идентификационной системы в Черном море, чтобы изобразить символ "Z", который в Кремле используют для пропаганды своей агрессивной войны.

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Темы: Крымоккупациявойна
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