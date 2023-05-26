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"Повернись живим" передав розвідникам БПЛА з радіусом польоту 180 км

Ірина БалачукП'ятниця, 26 травня 2023, 10:49
Повернись живим передав розвідникам БПЛА з радіусом польоту 180 км
Скриншот з відео

Український Фонд "Повернись живим" повідомив, що передав розвідникам комплекс БПЛА з радіусом керованого польоту до 180 км.

Джерело: фонд у Telegram

Дослівно "Повернись живим": "PD-2 має радіус керованого польоту до 180 км, перебуває у повітрі до 12 годин і здатен відстежувати переміщення рухомих цілей, аби збирати інформацію для HIMARS та інших далекобійних систем. Крім цього, кожен БПЛА має станцію спостереження з 30-кратним зумом для денного каналу та 5-кратним для тепловізійного, що дозволяє вести детальну розвідку на відстані у 5 кілометрів, а оглядову − ще далі".

Деталі: Повідомляється, що комплекс складається з:

  • 2 розвідувальних БпЛА;
  • наземної станції управління;
  • мобільного пункту управління, обладнаного на базі нового повнопривідного кастомізованого шасі;
  • комплектуючих та запасних частин.

Фонд наголошує, що від початку повномасштабного вторгнення, завдяки донатам благодійників, передав ГУР МО України допомогу на понад 1 мільярд гривень. Зокрема, минулого року серед допомоги був комплекс Bayraktar TB2.

Теми: волонтерирозвідкабезпілотники
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