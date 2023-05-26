Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Повернись живим" передав розвідникам БПЛА з радіусом польоту 180 км

Ірина БалачукП'ятниця, 26 травня 2023, 10:49
Повернись живим передав розвідникам БПЛА з радіусом польоту 180 км
Скриншот з відео

Український Фонд "Повернись живим" повідомив, що передав розвідникам комплекс БПЛА з радіусом керованого польоту до 180 км.

Джерело: фонд у Telegram

Дослівно "Повернись живим": "PD-2 має радіус керованого польоту до 180 км, перебуває у повітрі до 12 годин і здатен відстежувати переміщення рухомих цілей, аби збирати інформацію для HIMARS та інших далекобійних систем. Крім цього, кожен БПЛА має станцію спостереження з 30-кратним зумом для денного каналу та 5-кратним для тепловізійного, що дозволяє вести детальну розвідку на відстані у 5 кілометрів, а оглядову − ще далі".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що комплекс складається з:

  • 2 розвідувальних БпЛА;
  • наземної станції управління;
  • мобільного пункту управління, обладнаного на базі нового повнопривідного кастомізованого шасі;
  • комплектуючих та запасних частин.

Фонд наголошує, що від початку повномасштабного вторгнення, завдяки донатам благодійників, передав ГУР МО України допомогу на понад 1 мільярд гривень. Зокрема, минулого року серед допомоги був комплекс Bayraktar TB2.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: волонтерирозвідкабезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

На ставці просили додатково мобілізувати 450-500 тисяч людей, але нема конкретики − Зеленський

Усі новини...
волонтери
Три відкриття волонтера
"На очі партизанам": збір на дрони й тепловізори для ССО – розіграш ексклюзивних футболок
Збір на 10 тисяч дронів-камікадзе закрили за 3 доби
Останні новини
23:31
Економічні новини 19 грудня: В Дії запустили продаж авто, мобілізація коштуватиме Україні ще 500 млрд
23:18
Стало відомо, коли Ломаченко битиметься за звання чемпіона світу за версією IBF
23:07
У передмісті Києва працює ППО
23:00
ОновленоРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
22:27
ОновленоОкупанти ввечері обстріляли Херсон із лівого берега, постраждала родина з трьома дітьми
22:14
Двоє людей постраждали через обстріли прикордоння Сумщини
21:37
Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах
21:29
Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція
21:11
ЄС засудив пуск Північною Кореєю балістичної ракети: "Підриває мир і безпеку"
21:02
Росіяни 8 разів намагалися штурмувати на лівобережжі Дніпра, отримали відсіч – Генштаб
Усі новини...
Реклама: