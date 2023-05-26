"Повернись живим" передав розвідникам БПЛА з радіусом польоту 180 км

Український Фонд "Повернись живим" повідомив, що передав розвідникам комплекс БПЛА з радіусом керованого польоту до 180 км.

Джерело: фонд у Telegram

Дослівно "Повернись живим": "PD-2 має радіус керованого польоту до 180 км, перебуває у повітрі до 12 годин і здатен відстежувати переміщення рухомих цілей, аби збирати інформацію для HIMARS та інших далекобійних систем. Крім цього, кожен БПЛА має станцію спостереження з 30-кратним зумом для денного каналу та 5-кратним для тепловізійного, що дозволяє вести детальну розвідку на відстані у 5 кілометрів, а оглядову − ще далі".

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"Повернись живим" за донати благодійників купив для розвідників безпілотник з радіусом керованого польоту до 180 км. Відео з Telegram фонду pic.twitter.com/0QMROfh9xK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2023

Деталі: Повідомляється, що комплекс складається з:

2 розвідувальних БпЛА;

наземної станції управління;

мобільного пункту управління, обладнаного на базі нового повнопривідного кастомізованого шасі;

комплектуючих та запасних частин.

Фонд наголошує, що від початку повномасштабного вторгнення, завдяки донатам благодійників, передав ГУР МО України допомогу на понад 1 мільярд гривень. Зокрема, минулого року серед допомоги був комплекс Bayraktar TB2.