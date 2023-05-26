"Вернись живым" передал разведчикам БПЛА с радиусом полета 180 км

Украинский Фонд "Вернись живым" сообщил, что передал разведчикам комплекс БПЛА с радиусом управляемого полета до 180 км.

Источник: фонд в Telegram

Дословно "Вернись живым": "PD-2 имеет радиус управляемого полета до 180 км, находится в воздухе до 12 часов и способен отслеживать перемещение подвижных целей, чтобы собирать информацию для HIMARS и других дальнобойных систем. Кроме этого, каждый БПЛА имеет станцию наблюдения с 30-кратным зумом для дневного канала и 5-кратным для тепловизионного, что позволяет вести детальную разведку на расстоянии в 5 километров, а обзорную − еще дальше".

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"Повернись живим" за донати благодійників купив для розвідників безпілотник з радіусом керованого польоту до 180 км. Відео з Telegram фонду pic.twitter.com/0QMROfh9xK — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2023

Детали: Сообщается, что комплекс состоит из:

2 разведывательных БПЛА;

наземной станции управления;

мобильного пункта управления, оборудованного на базе нового полноприводного кастомизированного шасси;

комплектующих и запасных частей.

Фонд отмечает, что с начала полномасштабного вторжения, благодаря донатам благотворителей, передал ГУР МО Украины помощь на более чем 1 миллиард гривен.

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В частности, в прошлом году среди помощи был комплекс Bayraktar TB2.