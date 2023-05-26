"Вернись живым" передал разведчикам БПЛА с радиусом полета 180 км
Украинский Фонд "Вернись живым" сообщил, что передал разведчикам комплекс БПЛА с радиусом управляемого полета до 180 км.
Источник: фонд в Telegram
Дословно "Вернись живым": "PD-2 имеет радиус управляемого полета до 180 км, находится в воздухе до 12 часов и способен отслеживать перемещение подвижных целей, чтобы собирать информацию для HIMARS и других дальнобойных систем. Кроме этого, каждый БПЛА имеет станцию наблюдения с 30-кратным зумом для дневного канала и 5-кратным для тепловизионного, что позволяет вести детальную разведку на расстоянии в 5 километров, а обзорную − еще дальше".
"Повернись живим" за донати благодійників купив для розвідників безпілотник з радіусом керованого польоту до 180 км. Відео з Telegram фонду pic.twitter.com/0QMROfh9xK— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 26, 2023
Детали: Сообщается, что комплекс состоит из:
- 2 разведывательных БПЛА;
- наземной станции управления;
- мобильного пункта управления, оборудованного на базе нового полноприводного кастомизированного шасси;
- комплектующих и запасных частей.
Фонд отмечает, что с начала полномасштабного вторжения, благодаря донатам благотворителей, передал ГУР МО Украины помощь на более чем 1 миллиард гривен.
В частности, в прошлом году среди помощи был комплекс Bayraktar TB2.