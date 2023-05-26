Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Вернись живым" передал разведчикам БПЛА с радиусом полета 180 км

Ирина БалачукПятница, 26 мая 2023, 10:49
Вернись живым передал разведчикам БПЛА с радиусом полета 180 км
Скриншот из видео

Украинский Фонд "Вернись живым" сообщил, что передал разведчикам комплекс БПЛА с радиусом управляемого полета до 180 км.

Источник: фонд в Telegram

Дословно "Вернись живым": "PD-2 имеет радиус управляемого полета до 180 км, находится в воздухе до 12 часов и способен отслеживать перемещение подвижных целей, чтобы собирать информацию для HIMARS и других дальнобойных систем. Кроме этого, каждый БПЛА имеет станцию наблюдения с 30-кратным зумом для дневного канала и 5-кратным для тепловизионного, что позволяет вести детальную разведку на расстоянии в 5 километров, а обзорную − еще дальше".

Реклама:

Детали: Сообщается, что комплекс состоит из:

  • 2 разведывательных БПЛА;
  • наземной станции управления;
  • мобильного пункта управления, оборудованного на базе нового полноприводного кастомизированного шасси;
  • комплектующих и запасных частей.

Фонд отмечает, что с начала полномасштабного вторжения, благодаря донатам благотворителей, передал ГУР МО Украины помощь на более чем 1 миллиард гривен.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, в прошлом году среди помощи был комплекс Bayraktar TB2.

Темы: волонтерыразведкабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
волонтеры
Три открытия волонтера
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Сбор на 10 тысяч дронов-камикадзе закрыли за 3 суток
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: