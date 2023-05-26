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Медведєв заявив, що війна в Україні на десятиліття, і знову пригрозив ядерним ударом

Ірина БалачукП'ятниця, 26 травня 2023, 11:58
Медведєв заявив, що війна в Україні на десятиліття, і знову пригрозив ядерним ударом
Дмитро Медведєв. Фото "РИА Новости"

Заступник глави Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що "військовий конфлікт" в Україні "дуже надовго" і вкотре пригрозив "превентивним ядерним ударом" − тепер уже нібито за передачу Україні такої зброї.

Джерело: російські пропагандистські видання ТАСС і "РИА Новости" з посиланням на заяви Медведєва під час візиту до В'єтнаму

Пряма мова Медведєва: "Цей конфлікт дуже надовго. Це все на десятиліття, напевно. Це нова реальність, нові умови життя. Поки там така влада, буде, скажімо, три роки перемир'я, два роки конфлікту, і знову все повториться. Потрібно знищити саму природу нацистської влади в Києві".

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Деталі: Він також додав − якщо Україна отримає від західних союзників ядерну зброю, то Росії нібито доведеться завдати превентивного удару.

Пряма мова Медведєва: "Тоді це означатиме, що буде приліт до них ракети з ядерним зарядом. Є незворотні закони війни. Якщо дійде до ядерної зброї, потрібно буде наносити превентивний удар".

Деталі: По кому саме буде цей удар, російський чиновник не уточнив.

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Він також запевняє, що окупантам вистачає снарядів, а російський ОПК нібито адаптувався і вийшов на більші обсяги виробництва озброєнь.

Крім того, Медведєв заявив, що російські оборонні підприємства нібито вже почали впроваджувати "трофейні технології", які були отримані під час війни.

Заступник голови Радбезу РФ вкотре повторив наративи, що нібито не Росія, яка напала на суверенну країну, а Європа "своїми рішеннями постійно підігріває обстановку в зоні конфлікту в Україні", а США нібито хочуть в особі Росії "знищити багатовікового ворога".

Він також заявив, що переговори з Україною неможливі, поки при владі Зеленський, але водночас додав, що "всі пропоновані плани мирного врегулювання українського конфлікту треба вивчати".

Також Медведєв закликав росіян не залишати країну в "складні часи", мовляв, "пристойна людина має жити у своїй країні і слідувати умовам, у яких живе".

Теми: Медведєввійнаядерна зброя
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