Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Медведев заявил, что война в Украине на десятилетия, и снова пригрозил ядерным ударом

Ирина БалачукПятница, 26 мая 2023, 11:58
Медведев заявил, что война в Украине на десятилетия, и снова пригрозил ядерным ударом
Дмитрий Медведев. Фото "РИА Новости"

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "военный конфликт" в Украине "очень надолго" и в который раз пригрозил "превентивным ядерным ударом" − теперь уже якобы за передачу Украине такого оружия.

Источник: российские пропагандистские издания ТАСС и РИА Новости со ссылкой на заявления Медведева во время визита во Вьетнам

Прямая речь Медведева: "Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве".

Детали: Он также добавил − если Украина получит от западных союзников ядерное оружие, то России якобы придется нанести превентивный удар.

Прямая речь Медведева: "Тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар".

Детали: По кому именно будет этот удар, российский чиновник не уточнил.

Он также уверяет, что оккупантам хватает снарядов, а российский ОПК якобы адаптировался и вышел на большие объемы производства вооружений.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Медведев заявил, что российские оборонные предприятия якобы уже начали внедрять "трофейные технологии", которые были получены в ходе войны.

Зампред Совбеза РФ в который раз повторил нарративы, что якобы не Россия, которая напала на суверенную страну, а Европа "своими решениями постоянно подогревает обстановку в зоне конфликта в Украине", а США якобы хотят в лице России "изничтожить многовекового врага".

Он также заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти Зеленский, но при этом добавил, что "все предлагаемые планы мирного урегулирования украинского конфликта надо изучать".

Также Медведев призвал россиян не покидать страну в "сложные времена", мол, "приличный человек должен жить в своей стране и следовать условиям, в которых живет".

Темы: Медведеввойнаядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T

Одесскую область возглавит руководитель столичной прокуратуры

Руководитель Укрзалізниці прокомментировал обыски и взятку автомобилем у подчинённого

Кабмин повысил тариф на электроэнергию для населения с 1 июня – источник

Россияне вели наступление на трех направлениях, но нигде не продвинулись – Маляр

Светом запитают всех абонентов в ближайшие несколько часов – "Укрэнерго"

Все новости...
Медведев
Зеленский дал прогноз на смерть обитателей Кремля – у Медведева случился приступ агрессии
Медведев намекнул, что подозреваемые в покушении на Прилепина могут умереть в заключении
Зеленский прокомментировал угрозы Медведева его убить
Последние новости
18:26
Роботы быстро обучаются: какие профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта
18:21
видео"Выбрались через выбитую стену": как дети в Киеве спасались из горящего из-за обстрела РФ дома
18:12
Украина имеет право защищаться от агрессии и за пределами своих границ - глава МИД Британии
18:06
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины до 1-3%
17:59
В РФ заявили, что выдали 1,5 млн паспортов на оккупированных территориях Украины
17:51
ЕС ввел санкции против причастных к дестабилизации Молдовы: Шора, Плахотнюка, Таубер
17:50
В Северной Корее малыша с родителями пожизненно отправили в концлагерь из-за найденной Библии
17:49
Nvidia первой среди производителей чипов достигла капитализации в $1 триллион
17:38
Италия готовит новый пакет военной помощи Украине, СМИ пишут о новой SAMP/T
17:30
В Иране судят журналистку за публикации о смерти женщины, задержанной "полицией морали"
Все новости...
Реклама: