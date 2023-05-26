Медведев заявил, что война в Украине на десятилетия, и снова пригрозил ядерным ударом

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "военный конфликт" в Украине "очень надолго" и в который раз пригрозил "превентивным ядерным ударом" − теперь уже якобы за передачу Украине такого оружия.

Источник: российские пропагандистские издания ТАСС и РИА Новости со ссылкой на заявления Медведева во время визита во Вьетнам

Прямая речь Медведева: "Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве".

Детали: Он также добавил − если Украина получит от западных союзников ядерное оружие, то России якобы придется нанести превентивный удар.

Прямая речь Медведева: "Тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар".

Детали: По кому именно будет этот удар, российский чиновник не уточнил.

Он также уверяет, что оккупантам хватает снарядов, а российский ОПК якобы адаптировался и вышел на большие объемы производства вооружений.

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Кроме того, Медведев заявил, что российские оборонные предприятия якобы уже начали внедрять "трофейные технологии", которые были получены в ходе войны.

Зампред Совбеза РФ в который раз повторил нарративы, что якобы не Россия, которая напала на суверенную страну, а Европа "своими решениями постоянно подогревает обстановку в зоне конфликта в Украине", а США якобы хотят в лице России "изничтожить многовекового врага".

Он также заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти Зеленский, но при этом добавил, что "все предлагаемые планы мирного урегулирования украинского конфликта надо изучать".



Также Медведев призвал россиян не покидать страну в "сложные времена", мол, "приличный человек должен жить в своей стране и следовать условиям, в которых живет".