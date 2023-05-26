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Нульова толерантність до алкоголю: в Макарівському суді прокоментували ДТП за участю свого голови

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 травня 2023, 14:00
Нульова толерантність до алкоголю: в Макарівському суді прокоментували ДТП за участю свого голови
Фото: court.gov.ua

В Макарівському районному суді виступили за повне та неупереджене розслідування щодо свого голови Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця.

Джерело: повідомлення суду

Дослівно: "Ми не знаємо усіх подробиць шокуючої події, що сталась, та і важко в це повірити. Колектив суду висловлює щирі співчуття родині загиблого й розділяє сум і біль.

Разом з тим, наголошуємо, що в Макарівському районному суді нульова толерантність до вживання алкоголю за кермом.

Ми жодним чином не виправдовуємо дії голови суду та виступаємо за повне та неупереджене розслідування цієї події".

Деталі: Колектив суду пообіцяв максимально сприяти слідству. Також там повідомили, що наразі голова суду відсутній на робочому місці.

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ

В ніч на 26 травня голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

Теми: судДТП
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