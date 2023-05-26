Нулевая толерантность к алкоголю: в Макаровском суде прокомментировали ДТП с участием своего главы

В Макаровском районном суде выступили за полное и беспристрастное расследование в отношении своего председателя Алексея Тандыра, который сбил насмерть нацгвардейца.

Источник: сообщение суда

Дословно: "Мы не знаем всех подробностей шокирующего события, которое произошло, да и трудно в это поверить. Коллектив суда выражает искренние соболезнования семье погибшего и разделяет печаль и боль.

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Вместе с тем, отмечаем, что в Макаровском районном суде нулевая толерантность к употреблению алкоголя за рулем. Мы никоим образом не оправдываем действия председателя суда и выступаем за полное и беспристрастное расследование этого события".

Детали: Коллектив суда пообещал максимально способствовать следствию. Также там сообщили, что сейчас председатель суда отсутствует на рабочем месте.

Что этому предшествовало:

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