Ракетний удар по Дніпру: 2 загиблих, 30 поранених

Внаслідок російського удару по медзакладу Дніпра загинули щонайменше двоє людей, ще 30 – дістали поранення, з трьома людьми немає зв'язку.

Джерело: очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, ДСНС, мер Дніпра Борис Філатов у Telegram

Пряма мова: "Вже 23 постраждалих у Дніпрі. 21 – в стаціонарі, з них троє – важкі.

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З-під завалів будівлі ветклініки, яку також понівечив ворог, дістали тіло загиблого чоловіка. Сьогоднішня ракетна атака по Дніпру забрала життя двох людей".

Деталі: Перший загиблий – чоловік 69 років. За словами Лисака, він просто проходив повз, коли ракета поцілила по місту.

У ДСНС повідомили, що внаслідок ракетного удару у місті сталося часткове руйнування триповерхової будівлі медичного закладу із подальшим горінням, а також пожежа у поряд розташованій будівлі.

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Пожежу медзакладу ліквідовано на площі 1000 кв.м. В одноповерховій будівлі ветеринарної клініки площа пожежі склала 200 кв.м. Рятувальні підрозділи вже її ліквідували.

Рятувальники підтвердили, що на місці загинули дві людини, ще 23 – травмовано, серед яких 2 дитини, 2020 та 2017 року народження. Від ДСНС до ліквідації наслідків залучено 52 рятувальники та 18 одиниць техніки.

Доповнено: О 16:10 Лисак повідомив, що внаслідок удару пошкоджено житлові квартали, медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Кількість поранених зросла до 30.

Пряма мова Лисака: "Вже 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. З трьома людьми, які могли знаходитися тут, й досі немає зв’язку

Нині тут все у склі. А ще – уламках ворожого залізяччя. Все просякло димом, сльозами та людським горем".

Більше деталей: Мер міста Борис Філатов повідомив, що ракетний удар знищив психлікарню.

Пряма мова Філатова: "Денний ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Простими словами – психлікарню. Жодних військових обʼєктів там і близько не було.

Постраждалих могло бути більше. Фактично, людей врятувало диво. На момент атаки по лікарні там тривала "перезмінка". А лише кілька тижнів тому, родини переселенців, що тимчасово проживали на другому поверсі медзакладу, як раз звідти виїхали.

Тож, може, диво станеться ще раз. І ми знайдемо тих медпрацівників, з якими нині немає звʼязку. І що кількість жертв не зростатиме далі".

Ще більше деталей: За його словами, загалом за підсумками масованої ракетної атаки вночі і денного обстрілу, у місті більше тисячі вибитих вікон: в амбулаторіях і прилеглих житлових будинки, в школах і дитсадочках, а корпусі стадіону і в дитячих позашкільних закладах, в низці інфраструктурних і торгових обʼєктів; є ушкодження дахів і комунікацій.