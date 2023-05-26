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Ракетный удар по Днепру: 2 погибших, 30 раненых

Татьяна ЛозовенкоПятница, 26 мая 2023, 14:02
Ракетный удар по Днепру: 2 погибших, 30 раненых
Фото Днепропетровской Ова

В результате российского удара по медучреждению Днепра погибли по меньшей мере два человека, еще 30 - получили ранения, с тремя людьми нет связи.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, ГСЧС, мэр Днепра Борис Филатов в Telegram

Прямая речь: "Уже 23 пострадавших в Днепре. 21 – в стационаре, из них трое – тяжелые.

Из-под завалов здания ветклиники, которую также изуродовал враг, достали тело погибшего мужчины. Сегодняшняя ракетная атака по Днепру унесла жизни двух человек".

Детали: Первый погибший – мужчина 69 лет. По словам Лысака, он просто проходил мимо, когда ракета попала по городу.

В ГСЧС сообщили, что в результате ракетного удара в городе произошло частичное разрушение трехэтажного здания медицинского учреждения с последующим горением, а также пожар в рядом расположенном здании.

 

Пожар медучреждения ликвидирован на площади 1000 кв.м. В одноэтажном здании ветеринарной клиники площадь пожара составила 200 кв.м. Спасательные подразделения уже его ликвидировали.

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Спасатели подтвердили, что на месте погибли два человека, еще 23 - травмированы, среди которых 2 ребенка, 2020 и 2017 года рождения. От ГСЧС к ликвидации последствий привлечены 52 спасателя и 18 единиц техники.

Дополнено: В 16:10 Лысак сообщил, что в результате удара повреждены жилые кварталы, поликлиника, ветклиника и многоэтажки вокруг. Количество раненых возросло до 30.

Прямая речь Лысака: "Уже 30 пострадавших, среди которых двое детей. С тремя людьми, которые могли находиться здесь, до сих пор нет связи
Сейчас здесь все в стекле. А еще - обломках вражеского железа. Все пропитано дымом, слезами и человеческим горем".

Больше деталей: Мэр города Борис Филатов сообщил, что ракетный удар уничтожил психбольницу.

Прямая речь Филатова: "Дневной ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывали психиатрическую помощь. Простыми словами - психбольницу. Никаких военных объектов там и близко не было.
Пострадавших могло быть больше. Фактически, людей спасло чудо. На момент атаки в больнице там шла "пересменка". А всего несколько недель назад, семьи переселенцев, временно проживавших на втором этаже медучреждения, как раз оттуда выехали.
Поэтому, может, чудо произойдет еще раз. И мы найдем тех медработников, с которыми сейчас нет связи. И что количество жертв не будет расти дальше".

Еще больше деталей: По его словам, всего по итогам массированной ракетной атаки ночью и дневного обстрела, в городе более тысячи выбитых окон: в амбулаториях и прилегающих жилых домах, в школах и детсадах, а корпусе стадиона и в детских внешкольных учреждениях, в ряде инфраструктурных и торговых объектов; есть повреждения крыш и коммуникаций.

 
 
 

Темы: Днепржертвывоенные преступленияракетный удар
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