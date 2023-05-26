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Нідерланди можуть відправити F-16 в Україну після навчання пілотів – Bloomberg

"Європейська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 14:29

Нідерланди можуть відправити винищувачі F-16  Україні після того, як пілоти пройдуть навчання.

Про це у коментарі Bloomberg розповіли два співрозмовники, які знайомі з цим питанням, повідомляє "Європейська правда".

За словами джерел агентства, уряд Нідерландів протягом останніх тижнів вів переговори з офіційними особами США, щоб змусити адміністрацію президента Джо Байдена дати "зелене світло" на поставку літаків Україні.

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Зазначається, що в Нідерландах вже вивчають і обговорюють зі своїми союзниками можливі плани навчання українських пілотів.

Незважаючи на готовність голландського уряду допомогти посилити українську протиповітряну оборону "якнайшвидше", підготовка пілотів і планування з розгортання винищувачів та логістики може зайняти багато місяців.

Наразі на озброєнні Нідерландів є 42 винищувачі F-16, з яких 24 зараз використовуються армією країни і не можуть бути передані Україні до середини 2024 року. Ще 12 із 18 літаків мали бути продані компанії Draken International, але уряд відклав передачу літаків у грудні без пояснення причин.

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Україна може отримати деякі з літаків, які планували продати, або деякі з 24 літаків з озброєння армії Нідерландів наступного року, залежно від графіка підготовки.

Нідерланди підтримують льотну придатність усіх своїх винищувачів F-16 завдяки регулярному технічному обслуговуванню.

Речниця Міноборони Нідерландів заявила, що уряд розгляне питання про можливу поставку F-16 в Україну пізніше. Вона додала, що зараз пріоритетом є підготовка пілотів.

Напередодні голова Пентагону Ллойд Остін оголосив, що Данія та Нідерланди очолять європейську коаліцію з проведення тренувань для українських пілотів на винищувачах F-16, а Норвегія, Бельгія, Португалія та Польща також запропонували зробити свій внесок у навчання. 

Раніше Остін висловив сподівання на те, що навчання українських льотчиків пілотуванню винищувачами F-16 розпочнеться найближчими тижнями. Українські пілоти проходитимуть навчання на винищувачах F-16 на військових базах у Європі, заявляв раніше Пентагон.

Теми: винищувачіНідерландиУкраїна
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