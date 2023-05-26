Нидерланды могут отправить F-16 в Украину после обучения пилотов – Bloomberg

Нидерланды могут отправить истребители F-16 Украине после того, как пилоты пройдут обучение.

Об этом в комментарии Bloomberg рассказали два собеседника, которые знакомы с этим вопросом, сообщает "Европейская правда".

По словам источников агентства, правительство Нидерландов в течение последних недель вело переговоры с официальными лицами США, чтобы заставить администрацию президента Джо Байдена дать "зеленый свет" на поставку самолетов Украине.

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Отмечается, что в Нидерландах уже изучают и обсуждают со своими союзниками возможные планы обучения украинских пилотов.

Несмотря на готовность голландского правительства помочь усилить украинскую противовоздушную оборону "как можно быстрее", подготовка пилотов и планирование по развертыванию истребителей и логистики может занять много месяцев.

Сейчас на вооружении Нидерландов есть 42 истребителя F-16, из которых 24 сейчас используются армией страны и не могут быть переданы Украине до середины 2024 года. Еще 12 из 18 самолетов должны были быть проданы компании Draken International, но правительство отложило передачу самолетов в декабре без объяснения причин.

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Украина может получить некоторые из самолетов, которые планировали продать, или некоторые из 24 самолетов с вооружения армии Нидерландов в следующем году, в зависимости от графика подготовки.

Нидерланды поддерживают летную годность всех своих истребителей F-16 благодаря регулярному техническому обслуживанию.

Пресс-секретарь Минобороны Нидерландов заявила, что правительство рассмотрит вопрос о возможной поставке F-16 в Украину позже. Она добавила, что сейчас приоритетом является подготовка пилотов.

Накануне глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что Дания и Нидерланды возглавят европейскую коалицию по проведению тренировок для украинских пилотов на истребителях F-16, а Норвегия, Бельгия, Португалия и Польша также предложили внести свой вклад в обучение.

Ранее Остин выразил надежду на то, что обучение украинских летчиков пилотированию истребителями F-16 начнется в ближайшие недели. Украинские пилоты будут проходить обучение на истребителях F-16 на военных базах в Европе, заявлял ранее Пентагон.