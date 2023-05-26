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Резніков обкатав український всюдихід "Богун" і пообіцяв замовити такі для армії

Олександр ШумілінП'ятниця, 26 травня 2023, 14:46
Резніков обкатав український всюдихід Богун і пообіцяв замовити такі для армії
Скриншот

Міністр оборони Олексій Резніков протестував всюдихід "Богун" українського виробництва і розповів, що кілька таких машини вже "воюють" на фронті.

Джерело: повідомлення Резнікова

Пряма мова: "Я вже говорив — завжди приємно випробовувати техніку, яка йде на фронт, а коли йдеться про техніку українського виробництва — це насолода! Данці б сказали — хюґе.

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Нещодавно я "обкатав" український танк "Оплот", які ми плануємо замовити для нашого війська.

Сьогодні ж йдеться про український всюдихід "Богун".

Я в захваті! Висококласна автівка. Кажу не як міністр оборони, а як активний учасник чемпіонатів України з трофі-рейдів (перегонів по бездоріжжю).

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Два таких вже воюють в різних підрозділах. Наприклад, спеціально для десантників, штурмовиків зроблено "Богун" типу "кабріолет", де прибрали кабіну як таку, натомість обладнавши місця для особового складу, зробивши з неї десантну машину.

Наразі інші підрозділи випробовують техніку, встановлюють різного типа озброєння для використання у військових діях. Є навіть версія медичного евакуатора. Ба більше, є вже й заявки від окремих командувачів".

Передісторія:

  • Раніше Резніков тестував танк "Оплот" і заявив, що Міністерство оборони замовить їх у "Укроборонпрому".

Теми: арміязброя
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