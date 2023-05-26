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Резников обкатал украинский вездеход "Богун" и пообещал заказать такие для армии

Александр ШумилинПятница, 26 мая 2023, 14:46
Резников обкатал украинский вездеход Богун и пообещал заказать такие для армии

Министр обороны Алексей Резников протестировал вездеход "Богун" украинского производства и рассказал, что несколько таких машин уже "воюют" на фронте.

Источник: сообщение Резникова

Прямая речь: Я уже говорил - всегда приятно испытывать технику, которая идет на фронт, а когда речь идет о технике украинского производства - это наслаждение! Датчане бы сказали - хюгге.

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Недавно я "обкатал" украинский танк "Оплот", которые мы планируем заказать для нашего войска.

Сегодня же речь идет об украинском вездеходе "Богун".

Я в восторге! Высококлассная машина. Говорю не как министр обороны, а как активный участник чемпионатов Украины по трофи-рейдам (гонкам по бездорожью).

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Два таких уже воюют в разных подразделениях. Например, специально для десантников, штурмовиков сделан "Богун" типа "кабриолет", где убрали кабину как таковую, зато оборудовав места для личного состава, сделав из нее десантную машину.

Сейчас другие подразделения испытывают технику, устанавливают различного типа вооружения для использования в военных действиях. Есть даже версия медицинского эвакуатора.

Более того, есть уже и заявки от отдельных командующих".

Предыстория:

  • Ранее Резников тестировал танк "Оплот" и заявил, что Министерство обороны закажет их у "Укроборонпрома".

Темы: армияоружие
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