Резніков покатався на танку "Оплот" і сказав, що Міноборони замовить їх для війська

Міністерство оборони замовить у "Укроборонпрому" танки українського виробництва "Оплот".

Джерело: повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова, Мілітарний

Деталі: Резніков також опублікував відео з Харківської області, де на полігоні протестував "Оплот".

Пряма мова Резнікова: "Завжди приємно тестдрайвититехніку, яка йде на передову. Але коли це українська техніка — кратно приємніше. Вчора мав за честь особисто протестувати українські танки "Оплот"…

І я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот"…

Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти".

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