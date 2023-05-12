Резніков покатався на танку "Оплот" і сказав, що Міноборони замовить їх для війська
П'ятниця, 12 травня 2023, 17:43
Міністерство оборони замовить у "Укроборонпрому" танки українського виробництва "Оплот".
Джерело: повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова, Мілітарний
Деталі: Резніков також опублікував відео з Харківської області, де на полігоні протестував "Оплот".
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Пряма мова Резнікова: "Завжди приємно тестдрайвититехніку, яка йде на передову. Але коли це українська техніка — кратно приємніше. Вчора мав за честь особисто протестувати українські танки "Оплот"…
І я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот"…
Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти".
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Передісторія:
- В 2021 році держпідприємство "Завод імені Малишева" повідомило, що виготовило танк "Оплот", замовлений ДК "Укрспецекспорт". Його виготовили як зразково-показовий екземпляр для демонстрацій українським спецекспортером на міжнародних виставках та участі у показових випробуваннях для потенційних іноземних замовників.
- Базовий БМ "Оплот" – український основний танк, розробкою якого займалось підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова". Танк призначений для ураження усіх видів наземних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.