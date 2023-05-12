Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Резніков покатався на танку "Оплот" і сказав, що Міноборони замовить їх для війська

Олександр ШумілінП'ятниця, 12 травня 2023, 17:43
Резніков покатався на танку Оплот і сказав, що Міноборони замовить їх для війська
БМ «Оплот». Фото: Укроборонпром

Міністерство оборони замовить у "Укроборонпрому" танки українського виробництва "Оплот".

Джерело: повідомлення міністра оборони Олексія Резнікова, Мілітарний  

Деталі: Резніков також опублікував відео з Харківської області, де на полігоні протестував "Оплот".

Пряма мова Резнікова: "Завжди приємно тестдрайвититехніку, яка йде на передову. Але коли це українська техніка — кратно приємніше. Вчора мав за честь особисто протестувати українські танки "Оплот"…

І я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот"…

Саме тому ухвалено рішення, що МОУ замовить у "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти".

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • В 2021 році держпідприємство "Завод імені Малишева" повідомило, що виготовило танк "Оплот", замовлений ДК "Укрспецекспорт". Його виготовили як зразково-показовий екземпляр для демонстрацій українським спецекспортером на міжнародних виставках та участі у показових випробуваннях для потенційних іноземних замовників.
  • Базовий БМ "Оплот" – український основний танк, розробкою якого займалось підприємство "Харківське конструкторське бюро з машинобудування імені Морозова". Танк призначений для ураження усіх видів наземних цілей в умовах вогневої протидії супротивника.

Теми: РезніковМіноборонитанки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ

Ердоган: "зернова угода" продовжена на два місяці

фотоСуд оголосить вирок у справі Гандзюк після 20 червня

ВАКС визнав затримання Князєва законним

Українці відвоювали ще пів кілометра на бахмутському напрямку – Череватий

Прокуратура просить у ВРП дозволу арештувати Князєва. Захист вважає затримання незаконним

Усі новини...
Резніков
Резніков розповів про проєкт Канади та Латвії з підготовки українських офіцерів
Українські високопосадовці побоюються, що контрнаступ може не виправдати сподівань партнерів – WP
"Дуже добре вчаться" – Резніков про реакцію росіян на нову зброю
Останні новини
19:11
Кількість жертв на Херсонщині зросла до 3, серед них 5-річна дитина
18:50
фото У Святошинському лісництві знайшли залишки "Градів": ходити до лісу небезпечно
18:41
фотоУкраїну відвідав спецпосланець Китаю, який був послом в РФ
18:35
Куля влучила біля серця: військовий з Донеччини повернувся на фронт після тяжкого поранення
18:22
фото З Росії повернули дитину, чиї батьки захищали Маріуполь і потрапили у полон
18:19
Саміт Ради Європи підтримав "формулу миру" Зеленського
18:11
Укроборонпром та німецька Rheinmetall запустять спільне підприємство в липні
18:05
Силовики встановили командира артполку РФ, який віддав наказ обстріляти мирний Херсон
18:00
Окупанти визнали, що курортного сезону в Криму не буде – Ташева
17:45
Зернова угода продовжить свою дію до 18 липня – Кубраков
Усі новини...
Реклама: