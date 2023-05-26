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У реєстрі зниклих безвісти вже понад 23 тисячі імен. 1,5 тисячі тіл воїнів повернуто

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 15:11

До Єдиного реєстру зниклих безвісти від початку травня внесено інформацію про понад 23 тисячі осіб, за рік Офіс уповноваженого щодо осіб, зниклих безвісти, встановив місце перебування приблизно 8 тисяч осіб і повернув тіла понад 1500 загиблих воїнів.

Джерело: уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, Олег Котенко на брифінгу в Києві, цитують "Інтерфакс-Україна" та "Укрінформ"

Пряма мова: "Від початку травня запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин... Усі рідні, які розшукують зниклих безвісти, які зверталися в Національну поліцію із заявою про зникнення людини, і ті, хто звертався до Офісу уповноваженого щодо осіб, які зникли безвісти, до цього реєстру внесені. Це понад 23 тисячі людей".

Деталі: Котенко зазначив, що це не означає, що всі вони зникли за особливих обставин.

За даними Офісу уповноваженого з питань зниклих безвісти, до реєстру автоматично внесено 23 700 осіб, про яких попередньо заявили родичі.

За даними Котенка, за рік роботи Офісу було встановлено місце перебування близько 8 тисяч осіб зниклих безвісти.

Офіс уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, за рік роботи перевірив близько 150 звільнених населених пунктів на предмет поховань, відпрацював понад 500 локацій на деокупованих територіях та повернув тіла понад 1500 загиблих воїнів.

ВІДЕО ДНЯ

7 груп працюють на лінії фронту – у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. Щодня члени груп виїжджають на пошуки тіл.

Теми: війнажертви
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