В реестре пропавших без вести уже более 23 тысяч имен. 1,5 тысячи тел воинов возвращены

В Единый реестр пропавших без вести с начала мая внесена информация о более чем 23 тысячах человек, за год Офис уполномоченного в отношении лиц, пропавших без вести, установил местонахождение порядка 8 тысяч человек и вернул тела более 1500 погибших воинов.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко на брифинге в Киеве, цитируют "Интерфакс-Украина" и "Укринформ"

Прямая речь: "С начала мая заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах... Все родные, которые разыскивают пропавших без вести, которые обращались в Национальную полицию с заявлением об исчезновении человека, и те, кто обращался в Офис уполномоченного в отношении лиц, пропавших без вести, в этот реестр внесены. Это более 23 тысяч человек".

Реклама:

Детали: Котенко отметил, что это не означает, что все они исчезли при особых обстоятельствах.

По данным Офиса уполномоченного по вопросам пропавших без вести, в реестр автоматически внесены 23 700 человек, о которых предварительно заявили родственники.

По данным Котенко, за год работы Офиса было установлено местонахождение порядка 8 тысяч человек пропавших без вести.

ВИДЕО ДНЯ

Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, за год работы проверил около 150 освобожденных населенных пунктов на предмет захоронений, отработал более 500 локаций на деоккупированных территориях и вернул тела более 1500 погибших воинов.

7 групп работают на линии фронта – в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Ежедневно члены групп выезжают на поиски тел.