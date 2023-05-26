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В реестре пропавших без вести уже более 23 тысяч имен. 1,5 тысячи тел воинов возвращены

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 15:11

В Единый реестр пропавших без вести с начала мая внесена информация о более чем 23 тысячах человек, за год Офис уполномоченного в отношении лиц, пропавших без вести, установил местонахождение порядка 8 тысяч человек и вернул тела более 1500 погибших воинов.

Источник: уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко на брифинге в Киеве, цитируют "Интерфакс-Украина" и "Укринформ"

Прямая речь: "С начала мая заработал Единый реестр пропавших без вести при особых обстоятельствах... Все родные, которые разыскивают пропавших без вести, которые обращались в Национальную полицию с заявлением об исчезновении человека, и те, кто обращался в Офис уполномоченного в отношении лиц, пропавших без вести, в этот реестр внесены. Это более 23 тысяч человек".

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Детали: Котенко отметил, что это не означает, что все они исчезли при особых обстоятельствах.

По данным Офиса уполномоченного по вопросам пропавших без вести, в реестр автоматически внесены 23 700 человек, о которых предварительно заявили родственники.

По данным Котенко, за год работы Офиса было установлено местонахождение порядка 8 тысяч человек пропавших без вести.

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Офис уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, за год работы проверил около 150 освобожденных населенных пунктов на предмет захоронений, отработал более 500 локаций на деоккупированных территориях и вернул тела более 1500 погибших воинов.

7 групп работают на линии фронта – в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. Ежедневно члены групп выезжают на поиски тел.

Темы: войнажертвы
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