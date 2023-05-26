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У батька новопризначеного заступника Малюка знайшли паспорт РФ. СБУ пояснила деталі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 26 травня 2023, 15:26
У батька новопризначеного заступника Малюка знайшли паспорт РФ. СБУ пояснила деталі
Колаж: «Схеми» (проєкт Радіо Свобода)

Батько новопризначеного заступника голови Служби безпеки Сергія Наумюка має чинний паспорт РФ. В СБУ пояснили, що батько Наумюка подавав на відмову від російського громадянства, але росіяни блокують розгляд відповідних заяв.

Джерело: розслідування програми "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Дослівно: "Відповідно до витягу з реєстру "Роспаспорт", який "Схеми" отримали у своє розпорядження, паспорт громадянина РФ Анатолія Наумюка був оформлений у 2015 році у місті Тула. Відповідно до документа, він подав заяву на отримання громадянства, вказавши підставою видачі паспорта – "набуття громадянства Російської Федерації".

 
Фото: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Деталі: Про те, що паспорт не був анульований, свідчить його відсутність у переліку недійсних паспортів на сайті МВС Росії.

 
Фото: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Анатолій Наумюк має індивідуальний податковий номер платника податків в Росії, прив’язаний до його паспорта громадянина РФ. Це журналісти підтвердили через сайт російської податкової служби.

 
Фото: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Перевірка номера паспорта у реєстрі головного управління з питань міграції міністерства внутрішніх справ РФ також підтвердила, що номер паспорта не перебуває у переліку недійсних.

Сам Наумюк раніше підтверджував наявність громадянства РФ у батька та брата, але запевняв, що це було "вимушене" рішення "з побутових причин", і наполягав, що в подальшому його родичі від російських паспортів начебто відмовилися.

ВІДЕО ДНЯ

У день призначення Наумюка журналісти звернулись до нього із запитанням, як він може пояснити, чому паспорт його батька досі значиться чинним, і коли саме його родичі подали заяву про відмову від громадянства РФ. Говорити напряму Наумюк відмовився.

В пресслужбі СБУ повідомили, що перед призначенням на посаду заступника керівника голови СБУ Наумюк пройшов "усі необхідні перевірки, визначені законодавством, у тому числі, ретельно була вивчена інформація щодо його сім’ї та родичів".

"Близькі родичі Сергія Наумюка є громадянами України, водночас про наявність у його батька та брата паспортів Російської Федерації Сергій Наумюк повідомляв раніше. Ці документи були отримані після окупації Луганська в 2014 році, де проживали обидва родичі. Після виїзду з тимчасово захопленого регіону вони подали заяви на відмову від російського громадянства. Однак наразі уповноважені органи РФ свідомо блокують розгляд відповідних заяв", - відзначили в СБУ.

Там додали, що наразі батько та брат Наумюка на законних підставах постійно перебувають у США, де очікують на скасування громадянства РФ. "Вони виступають проти дій Росії, яка розпочала повномасштабну війну в Україні", – йдеться у відповіді СБУ.

Що було раніше: 25 травня президент Володимир Зеленський призначив своїм указом Сергія Наумюка заступником голови Служби безпеки України.

Теми: СБУгромадянствоУкраїнавійна
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