Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

У отца новоназначенного заместителя Малюка нашли паспорт РФ. СБУ пояснила детали

Станислав ПогориловПятница, 26 мая 2023, 15:26
У отца новоназначенного заместителя Малюка нашли паспорт РФ. СБУ пояснила детали
Коллаж: «Схеми» (проєкт Радіо Свобода)

Отец новоназначенного заместителя председателя Службы безопасности Сергея Наумюка имеет действующий паспорт РФ. В СБУ объяснили, что отец Наумюка подавал на отказ от российского гражданства, но россияне блокируют рассмотрение соответствующих заявлений.

Источник: расследование программы "Схемы" (проект Радио Свобода)

Дословно: "Согласно выписке из реестра "Роспаспорт", который "Схемы" получили в свое распоряжение, паспорт гражданина РФ Анатолия Наумюка был оформлен в 2015 году в городе Тула. Согласно документу, он подал заявление на получение гражданства, указав основанием выдачи паспорта - "приобретение гражданства Российской Федерации".

Реклама:
 
Фото: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Детали: О том, что паспорт не был аннулирован, свидетельствует его отсутствие в перечне недействительных паспортов на сайте МВД России.

 
Фото: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Анатолий Наумюк имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это журналисты подтвердили через сайт российской налоговой службы.

 
Фото: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Проверка номера паспорта в реестре главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ также подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных.

ВИДЕО ДНЯ

Сам Наумюк ранее подтверждал наличие гражданства РФ у отца и брата, но уверял, что это было "вынужденное" решение "по бытовым причинам", и настаивал, что в дальнейшем его родственники от российских паспортов якобы отказались.

В день назначения Наумюка журналисты обратились к нему с вопросом, как он может объяснить, почему паспорт его отца до сих пор числится действующим, и когда именно его родственники подали заявление об отказе от гражданства РФ. Говорить напрямую Наумюк отказался.

В пресс-службе СБУ сообщили, что перед назначением на должность заместителя руководителя главы СБУ Наумюк прошел "все необходимые проверки, определенные законодательством, в том числе, тщательно была изучена информация о его семье и родственниках".

"Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал ранее. Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. После выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако сейчас уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений", - отметили в СБУ.

Там добавили, что сейчас отец и брат Наумюка на законных основаниях постоянно находятся в США, где ожидают отмены гражданства РФ. "Они выступают против действий России, которая начала полномасштабную войну в Украине", - говорится в ответе СБУ.

Что предшествовало: 25 мая президент Владимир Зеленский назначил своим указом Сергея Наумюка заместителем председателя Службы безопасности Украины.

Темы: СБУгражданствоУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
СБУ
СБУ атаковала аэродром в Курске 27 августа картонными дронами – источники
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
СБУ задержала экс-командира луганских "Призраков": скрывался в Одессе
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: