У отца новоназначенного заместителя Малюка нашли паспорт РФ. СБУ пояснила детали

Отец новоназначенного заместителя председателя Службы безопасности Сергея Наумюка имеет действующий паспорт РФ. В СБУ объяснили, что отец Наумюка подавал на отказ от российского гражданства, но россияне блокируют рассмотрение соответствующих заявлений.

Источник: расследование программы "Схемы" (проект Радио Свобода)

Дословно: "Согласно выписке из реестра "Роспаспорт", который "Схемы" получили в свое распоряжение, паспорт гражданина РФ Анатолия Наумюка был оформлен в 2015 году в городе Тула. Согласно документу, он подал заявление на получение гражданства, указав основанием выдачи паспорта - "приобретение гражданства Российской Федерации".

Фото: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Детали: О том, что паспорт не был аннулирован, свидетельствует его отсутствие в перечне недействительных паспортов на сайте МВД России.

Фото: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Анатолий Наумюк имеет индивидуальный налоговый номер налогоплательщика в России, привязанный к его паспорту гражданина РФ. Это журналисты подтвердили через сайт российской налоговой службы.

Фото: "Схеми" (проєкт Радіо Свобода)

Проверка номера паспорта в реестре главного управления по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ также подтвердила, что номер паспорта не находится в перечне недействительных.

Сам Наумюк ранее подтверждал наличие гражданства РФ у отца и брата, но уверял, что это было "вынужденное" решение "по бытовым причинам", и настаивал, что в дальнейшем его родственники от российских паспортов якобы отказались.

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В день назначения Наумюка журналисты обратились к нему с вопросом, как он может объяснить, почему паспорт его отца до сих пор числится действующим, и когда именно его родственники подали заявление об отказе от гражданства РФ. Говорить напрямую Наумюк отказался.

В пресс-службе СБУ сообщили, что перед назначением на должность заместителя руководителя главы СБУ Наумюк прошел "все необходимые проверки, определенные законодательством, в том числе, тщательно была изучена информация о его семье и родственниках".

"Близкие родственники Сергея Наумюка являются гражданами Украины, в то же время о наличии у его отца и брата паспортов Российской Федерации Сергей Наумюк сообщал ранее. Эти документы были получены после оккупации Луганска в 2014 году, где проживали оба родственника. После выезда из временно захваченного региона они подали заявления на отказ от российского гражданства. Однако сейчас уполномоченные органы РФ сознательно блокируют рассмотрение соответствующих заявлений", - отметили в СБУ.

Там добавили, что сейчас отец и брат Наумюка на законных основаниях постоянно находятся в США, где ожидают отмены гражданства РФ. "Они выступают против действий России, которая начала полномасштабную войну в Украине", - говорится в ответе СБУ.

Что предшествовало: 25 мая президент Владимир Зеленский назначил своим указом Сергея Наумюка заместителем председателя Службы безопасности Украины.