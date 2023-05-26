Посланець Китаю закликав країни Європи визнати російськими території України – WSJ

Спеціальний представник уряду Китаю Лі Хуей, імовірно, намагався переконати європейських візаві, що їм потрібно закликати до припинення вогню в Україні, визнавши за Росією окуповані українські території.

Джерело: американське видання "The Wall Street Journal" із посиланням на західних чиновників, ознайомлених із ходом переговорів Лі Хуея в європейських столицях

Дослівно WSJ: "Китайський посол, направлений для просування мирного плану Пекіна щодо України, надіслав чіткий сигнал: Союзники США в Європі повинні відстоювати свою незалежність і закликати до негайного припинення вогню, залишивши Росії у володінні ті частини її меншого сусіда, які вона зараз окупує, вважають західні чиновники, знайомі з ходом переговорів у столицях по всьому континенту".

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Деталі: Дипломат Лі Хуей, який цього місяця відвідав Київ, Варшаву, Берлін, Париж і Брюссель, закликав європейські уряди розглядати Китай як економічну альтернативу Вашингтону і заявив, що вони повинні діяти швидко, щоб покласти край конфлікту між Росією і Україною, перш ніж він пошириться, повідомили ці чиновники.

Лі мав прибути до Москви в п'ятницю 26 травня.

Міністерство закордонних справ Китаю поки не відповіло на запит про коментар.

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Західні чиновники заявили, що поки що зарано відкидати зусилля Пекіна, але поставили під сумнів здатність Китаю діяти як чесний посередник у будь-яких переговорах, враховуючи, наскільки тісно він пов'язаний з Москвою.

Ці чиновники наголосили, що не вважають, що мир можливий доти, доки російські війська не будуть виведені з України.

"Ми пояснили, що заморожування конфлікту не в інтересах міжнародної спільноти, якщо не буде виведення російських військ", – сказав дипломат, який розмовляв з Лі.

За словами дипломата, Лі сказали, що "неможливо розділити Європу і Америку", і що Європа не припинить підтримку України.

"Вони, ймовірно, випробовують єдність Заходу і намагаються проявити ініціативу", – сказав інший дипломат.

За словами ще одного співрозмовника WSJ, головні інтереси Китаю полягають у тому, щоб Росія не програла війну і щоб Москва утрималася від застосування ядерної зброї.

Оприлюднена в лютому Китайська мирна пропозиція з 12 пунктів закликає до припинення вогню і мирних переговорів, але містить мало деталей. Першим пунктом декларації є "повага до суверенітету всіх країн", але вона не закликає Росію вивести війська з України.

У березні китайський лідер Сі Цзіньпін відвідав Москву і зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним, говорячи про дружбу і "схожі цілі".

Адміністрація Байдена скептично ставиться до намірів Пекіна як миротворця через його тісні відносини з Москвою. У березні Білий дім намагався запобігти очікуваному заклику Пекіна до припинення вогню, а його речник заявив, що такий крок стане "фактично ратифікацією російського завоювання".

Європа у цілому солідарна з Вашингтоном у тому, що без виведення російських військ мир в Україні неможливий, і її уряди стурбовані зв'язками Сі Цзіньпіна з Путіним.

За даними видання, європейські дипломати заявили, що під час зустрічей з Лі вони намагалися донести три ключові меседжі: Китай повинен продовжувати чинити тиск на Росію, щоб вона не використовувала ядерну зброю, не надавати військової допомоги Росії й засудити агресію Москви. Вони також попросили Лі підтримати міжнародні зусилля з убезпечення Запорізької атомної електростанції, захопленої Росією.

Лі, спеціальний представник Пекіна у справах Євразії і колишній посол Китаю в Росії, відвідав Україну, Польщу, Францію, Німеччину і Бельгію, де розташовані інституції Європейського Союзу і НАТО.

Дипломати з кількох з цих країн заявили, що вони тісно координували свої дії, щоб переконатися, що Лі отримав однаковий меседж від європейських союзників.

Нагадаємо: У Києві посланець Китаю Лі Хуей заявив президенту України Володимиру Зеленському, що "панацеї для розв'язання кризи не існує, але всім сторонам необхідно починати з себе, будувати взаємну довіру і створювати умови для припинення війни і переговорів".