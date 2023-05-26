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Посланник Китая призвал страны Европы признать российскими территории Украины – WSJ

Елена РощинаПятница, 26 мая 2023, 15:51
Посланник Китая призвал страны Европы признать российскими территории Украины – WSJ
Li Hui, ZUMA PRESS via WSJ

Специальный представитель правительства Китая Ли Хуэй, вероятно, пытался убедить европейских визави, что им нужно призвать к прекращению огня в Украине, признав за Россией оккупированные украинские территории. 

Источник: американское издание "The Wall Street Journal" со ссылкой на западных чиновников, ознакомленных с ходом переговоров Ли Хуэя в европейских столицах

Дословно WSJ: "Китайский посол, направленный для продвижения мирного плана Пекина по Украине, послал четкий сигнал: Союзники США в Европе должны отстаивать свою независимость и призвать к немедленному прекращению огня, оставив России во владении те части ее меньшего соседа, которые она сейчас оккупирует, считают западные чиновники, знакомые с ходом переговоров в столицах по всему континенту".

Детали: Дипломат Ли Хуэй, который в этом месяце посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель, призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону и заявил, что они должны действовать быстро, чтобы положить конец конфликту между Россией и Украиной, прежде чем он распространится, сообщили эти чиновники.

Ли должен был прибыть в Москву в пятницу.

Министерство иностранных дел Китая пока не ответило на запрос о комментарии.

Западные чиновники заявили, что пока рано отвергать усилия Пекина, но поставили под сомнение способность Китая действовать как честный посредник в любых переговорах, учитывая, насколько тесно он связан с Москвой. 

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Эти чиновники подчеркнули, что не считают, что мир возможен до тех пор, пока российские войска не будут выведены из Украины.

"Мы объяснили, что замораживание конфликта не в интересах международного сообщества, если не будет вывода российских войск", – сказал дипломат, который разговаривал с Ли. 

По словам дипломата, Ли сказали, что "невозможно разделить Европу и Америку", и что Европа не прекратит поддержку Украины.

"Они, вероятно, испытывают единство Запада и пытаются проявить инициативу", – сказал другой дипломат.

По словам еще одного собеседника WSJ, главные интересы Китая заключаются в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва воздержалась от применения ядерного оружия.

Обнародованное в феврале Китайское мирное предложение из 12 пунктов призывает к прекращению огня и мирным переговорам, но содержит мало деталей. Первым пунктом декларации является "уважение суверенитета всех стран", но она не призывает Россию вывести войска из Украины.

В марте китайский лидер Си Цзиньпин посетил Москву и встретился с президентом России Владимиром Путиным, говоря о дружбе и "схожих целях". 

Администрация Байдена скептически относится к намерениям Пекина как миротворца из-за его тесных отношений с Москвой. В марте Белый дом пытался предотвратить ожидаемый призыв Пекина к прекращению огня, а его представитель заявил, что такой шаг станет "фактически ратификацией российского завоевания".

Европа в целом солидарна с Вашингтоном в том, что без вывода российских войск мир в Украине невозможен, и ее правительства обеспокоены связями Си Цзиньпина с Путиным.

По данным издания, европейские дипломаты заявили, что во время встреч с Ли они пытались донести три ключевых месседжа: Китай должен продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она не использовала ядерное оружие, не оказывать военной помощи России и осудить агрессию Москвы. Они также попросили Ли поддержать международные усилия по обеспечению безопасности Запорожской атомной электростанции, захваченной Россией.

Ли, специальный представитель Пекина по делам Евразии и бывший посол Китая в России, посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию, где расположены институты Европейского Союза и НАТО. 

Дипломаты из нескольких из этих стран заявили, что они тесно координировали свои действия, чтобы убедиться, что Ли получил одинаковый месседж от европейских союзников.

Напомним: В Киеве посланник Китая Ли Хуэй заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что "панацеи для разрешения кризиса не существует, но всем сторонам необходимо начинать с себя, строить взаимное доверие и создавать условия для прекращения войны и переговоров".

Темы: КитайЕвропаРосcияоккупация
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