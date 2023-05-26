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Попри хімічну атаку прикордонники та ЗСУ відбили 10-годинний штурм ворога під Авдіївкою

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 16:14
Попри хімічну атаку прикордонники та ЗСУ відбили 10-годинний штурм ворога під Авдіївкою
фото ДПСУ

На Авдіївському напрямку прикордонники та бійці ЗСУ відбили штурм окупантів, які атакували із застосуванням танків та неконвенційних гранат.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Днями в районі Авдіївки прикордонники спільно з воїнами однієї з механізованих бригад ЗСУ відбили тривалу атаку переважаючих сил загарбників.

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Штурму позицій передувала масована артилерійська підготовка та застосування хімічних гранат. Боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників".

Деталі: Безпосередній наступ розпочався вночі, розповідають прикордонники. Для прориву української оборони противник кинув у бій піхоту за підтримки танків та броньованих машин.

На рубежі переходу в атаку вогнем української артилерії було знищено техніку загарбників: 2 танки, 1 бойову машину піхоти та 1 бронетранспортер.

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Піхоту країни-агресора оборонці ліквідовували на ближній дистанції зі стрілецької зброї та гранатометів.

Загалом бій тривав близько десяти годин.

Противник через відчутні втрати досягти успіху не зміг та відступив. Орієнтовно понад 30 окупантів знищено, ще більше як півсотні поранено, зазначають у ДПСУ.

Теми: Донецька областьвійна
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