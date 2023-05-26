Попри хімічну атаку прикордонники та ЗСУ відбили 10-годинний штурм ворога під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку прикордонники та бійці ЗСУ відбили штурм окупантів, які атакували із застосуванням танків та неконвенційних гранат.

Джерело: Держприкордонслужба

Дослівно: "Днями в районі Авдіївки прикордонники спільно з воїнами однієї з механізованих бригад ЗСУ відбили тривалу атаку переважаючих сил загарбників.

Штурму позицій передувала масована артилерійська підготовка та застосування хімічних гранат. Боєприпаси з аерозолями дратівливої дії ворожі сили скидали з безпілотників".

Деталі: Безпосередній наступ розпочався вночі, розповідають прикордонники. Для прориву української оборони противник кинув у бій піхоту за підтримки танків та броньованих машин.

На рубежі переходу в атаку вогнем української артилерії було знищено техніку загарбників: 2 танки, 1 бойову машину піхоти та 1 бронетранспортер.

Піхоту країни-агресора оборонці ліквідовували на ближній дистанції зі стрілецької зброї та гранатометів.

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Загалом бій тривав близько десяти годин.

Противник через відчутні втрати досягти успіху не зміг та відступив. Орієнтовно понад 30 окупантів знищено, ще більше як півсотні поранено, зазначають у ДПСУ.