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Несмотря на химическую атаку, пограиничники и ВСУ отбили 10-часовой штурм врага под Авдеевкой

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 16:14
Несмотря на химическую атаку, пограиничники и ВСУ отбили 10-часовой штурм врага под Авдеевкой
фото ГПСУ

На Авдеевском направлении пограничники и бойцы ВСУ отбили штурм оккупантов, которые атаковали с применением танков и неконвенциональных гранат.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "На днях в районе Авдеевки пограничники совместно с воинами одной из механизированных бригад ВСУ отбили длительную атаку превосходящих сил захватчиков.

Штурму позиций предшествовала массированная артиллерийская подготовка и применение химических гранат. Боеприпасы с аэрозолями раздражающего действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников".

Детали: Непосредственное наступление началось ночью, рассказывают пограничники. Для прорыва украинской обороны противник бросил в бой пехоту при поддержке танков и бронированных машин.

На рубеже перехода в атаку огнем украинской артиллерии была уничтожена техника захватчиков: 2 танка, 1 боевая машину пехоты и 1 бронетранспортер.

Пехоту страны-агрессора защитники ликвидировали на ближней дистанции из стрелкового оружия и гранатометов.

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В целом бой длился около десяти часов.

Противник из-за ощутимых потерь достичь успеха не смог и отступил. Ориентировочно более 30 оккупантов уничтожено, еще более полусотни ранены, отмечают в ГПСУ.

Темы: Донецкая областьвойна
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