Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Несмотря на химическую атаку, пограиничники и ВСУ отбили 10-часовой штурм врага под Авдеевкой

Валентина РоманенкоПятница, 26 мая 2023, 16:14
Несмотря на химическую атаку, пограиничники и ВСУ отбили 10-часовой штурм врага под Авдеевкой
фото ГПСУ

На Авдеевском направлении пограничники и бойцы ВСУ отбили штурм оккупантов, которые атаковали с применением танков и неконвенциональных гранат.

Источник: Госпогранслужба

Дословно: "На днях в районе Авдеевки пограничники совместно с воинами одной из механизированных бригад ВСУ отбили длительную атаку превосходящих сил захватчиков.

Реклама:

Штурму позиций предшествовала массированная артиллерийская подготовка и применение химических гранат. Боеприпасы с аэрозолями раздражающего действия вражеские силы сбрасывали с беспилотников".

Детали: Непосредственное наступление началось ночью, рассказывают пограничники. Для прорыва украинской обороны противник бросил в бой пехоту при поддержке танков и бронированных машин.

На рубеже перехода в атаку огнем украинской артиллерии была уничтожена техника захватчиков: 2 танка, 1 боевая машину пехоты и 1 бронетранспортер.

ВИДЕО ДНЯ

Пехоту страны-агрессора защитники ликвидировали на ближней дистанции из стрелкового оружия и гранатометов.

В целом бой длился около десяти часов.

Противник из-за ощутимых потерь достичь успеха не смог и отступил. Ориентировочно более 30 оккупантов уничтожено, еще более полусотни ранены, отмечают в ГПСУ.

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
20:45
В Польше возле границы с Украиной не нашли признаков падения российской ракеты
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
Все новости...
Реклама: