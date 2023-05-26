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Удар РФ по Дніпру: в одній із постраждалих будівель жили тимчасові переселенці – ОВА

Валентина РоманенкоП'ятниця, 26 травня 2023, 17:46

В одній із постраждалих будівель розміщувалися тимчасові переселенці, які знайшли у Дніпрі прихисток від війни.

Джерело: перший заступник глави Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов в ефірі національного телемарафону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "У нас була надскладна ніч, але завдячуючи нашим Повітряним силам і Силам протиповітряної оборони сім "Шахедів" і п’ять ракет були збиті, але мали вночі прильоти —  потрощена АЗС, два приватні підприємства, транспортне підприємство. Одна людина постраждала, але лікується амбулаторно.

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Зранку ворог вдарив по житлових кварталах міста ракетою. Поліклініка, ветеринарна клініка, стадіон, будівля профтехучилища…".

Деталі: За інформацією Орлова, в одній із постраждалих будівель розміщувалися тимчасові переселенці.

Заступник глави Дніпропетровської ОВА вкотре закликав громадян не ігнорувати сигнали тривоги.

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Теми: Дніпроракетний ударвійна
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