Удар РФ по Днепру: в одном из пострадавших зданий жили временные переселенцы – ОВА

В одном из пострадавших зданий размещались временные переселенцы, которые нашли в Днепре приют от войны.

Источник: первый заместитель главы Днепропетровской ОГА Владимир Орлов в эфире национального телемарафона, цитирует "Армия Inform"

Прямая речь: "У нас была сверхсложная ночь, но благодаря нашим Воздушным силам и Силам противовоздушной обороны семь "Шахедов" и пять ракет были сбиты, но были ночью и прилеты - разбита АЗС, два частных предприятия, транспортное предприятие. Один человек пострадал, но лечится амбулаторно.

Утром враг ударил по жилым кварталам города ракетой. Поликлиника, ветеринарная клиника, стадион, здание профтехучилища...".

Детали: По информации Орлова, в одном из пострадавших зданий размещались временные переселенцы.

Заместитель главы Днепропетровской ОГА в очередной раз призвал граждан не игнорировать сигналы тревоги.