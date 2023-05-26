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На ключових напрямках за добу було 18 бойових зіткнень – зведення

"Українська правда"П'ятниця, 26 травня 2023, 18:55
На ключових напрямках за добу було 18 бойових зіткнень – зведення
Фото: Генштаб

Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на п’яти напрямках.

Джерело: зведення Генштабу

Дослівно: "Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, відбулось 18 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту…

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційних ударів…  

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Там же – завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Предтечиного. Завдав авіаударів в районах Григорівки та Білої Гори...

На Авдіївському напрямку противник протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Первомайському, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

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На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали також Георгіївка та Побєда Донецької області".

Деталі: В Генштабі також повідомили, що на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Теми: війна
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