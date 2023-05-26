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На главных направлениях за сутки было 18 боевых столкновений – сводка

"Украинская правда"Пятница, 26 мая 2023, 18:55
На главных направлениях за сутки было 18 боевых столкновений – сводка
Фото: Генштаб

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на пяти направлениях.

Источник: сводка Генштаба

Дословно: "Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, состоялось 18 боевых столкновений на указанных участках фронта...

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары...

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же - нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечино. Нанес авиаудары в районах Григорьевки и Белой Горы...

На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

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На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области".

Детали: В Генштабе также сообщили, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Темы: война
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