Зеленський збирав Ставку: говорили про оснащення бригад наступу

Президент Володимир Зеленський провів 26 травня засідання ставки, де заслухали доповіді про ситуацію на фронті та обговорили оснащення бригад наступу.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Провів чергове засідання Ставки. Про оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками доповіли командувачі ОСУВів.

Члени Ставки детально розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу.

Проаналізували перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів".

Деталі: Також на засідання обговорили останні повітряні удари ворога та як зробити захист від них більш ефективним.