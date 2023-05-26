Зеленський збирав Ставку: говорили про оснащення бригад наступу

Президент Володимир Зеленський провів 26 травня засідання ставки, де заслухали доповіді про ситуацію на фронті та обговорили оснащення бригад наступу.

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно: "Провів чергове засідання Ставки. Про оперативну ситуацію на фронті та за окремими напрямками доповіли командувачі ОСУВів.

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Члени Ставки детально розглянули темпи оснащення технікою та всім необхідним бригад наступу.

Проаналізували перспективи нарощування вітчизняного виробництва дефіцитних боєприпасів".

Деталі: Також на засідання обговорили останні повітряні удари ворога та як зробити захист від них більш ефективним.