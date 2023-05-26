Зеленский собирал Ставку: говорили об оснащении бригад наступления
Пятница, 26 мая 2023, 19:03
Президент Владимир Зеленский провел 26 мая заседание ставки, где заслушали доклады о ситуации на фронте и обсудили оснащение бригад наступления.
Источник: Зеленский в Telegram
Дословно: "Провел очередное заседание Ставки. Об оперативной ситуации на фронте и по отдельным направлениям доложили командующие ОСУВов.
Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления.
Проанализировали перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов".
Детали: Также на заседании обсудили последние воздушные удары врага и как сделать защиту от них более эффективной.