Зеленский собирал Ставку: говорили об оснащении бригад наступления

Президент Владимир Зеленский провел 26 мая заседание ставки, где заслушали доклады о ситуации на фронте и обсудили оснащение бригад наступления.

Источник: Зеленский в Telegram

Дословно: "Провел очередное заседание Ставки. Об оперативной ситуации на фронте и по отдельным направлениям доложили командующие ОСУВов.

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Члены Ставки подробно рассмотрели темпы оснащения техникой и всем необходимым бригад наступления.

Проанализировали перспективы наращивания отечественного производства дефицитных боеприпасов".

Детали: Также на заседании обсудили последние воздушные удары врага и как сделать защиту от них более эффективной.