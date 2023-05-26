Зеленський про удар по Дніпру: Працюємо, щоб поставити в Україну ще більше ППО

Президент Володимир Зеленський після ракетної атаки окупантів по лікарні у Дніпрі заявив, що Україна буде робити все можливе, щоб пришвидшити постачання більшої кількості та якості систем ППО.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Протягом дня отримую доповіді щодо ситуації в Дніпрі та ліквідації наслідків чергового удару. Це суто звірство: російська ракета, балістика – проти лікарні та ветеринарної клініки. Абсолютно хворі істоти.

Станом на цю хвилину внаслідок удару загинули двоє людей. Мої співчуття рідним і близьким! Розбір завалів ще не завершився. Понад 30 людей поранені, серед них двоє дітей.

Ми зробимо все можливе, все неможливе, щоб пришвидшити постачання в Україну більшої кількості та якості систем ППО – це буквально щоденне питання для роботи з партнерами".

Деталі: Зеленський також відзначив, що за цей тиждень Україна має значний прогрес щодо авіації: "Ми рухаємось у модернізації оборони швидше, ніж можна було передбачити ще півроку тому".

Крім того, на засіданні Ставки важливу доповідь зробив генерал Сирський – щодо відповідних напрямків на Донбасі.

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Міністр оборони доповів на Савці щодо результатів зустрічі "Рамштайну". За словами Зеленського, є "хороші результати".

Також президент повідомив, що провів 26 травня нараду з міжнародниками щодо руху України в НАТО та нараду щодо нових санкцій – проти тих, хто сприяє російській агресії.