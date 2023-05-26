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Зеленский об ударе по Днепру: Работаем, чтобы поставить в Украину еще больше ПВО

Алена МазуренкоПятница, 26 мая 2023, 19:42
Зеленский об ударе по Днепру: Работаем, чтобы поставить в Украину еще больше ПВО
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский после ракетной атаки оккупантов по больнице в Днепре заявил, что Украина будет делать все возможное, чтобы ускорить поставки большего количества и качества систем ПВО.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "В течение дня получаю доклады о ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это чисто зверство: российская ракета, баллистика - против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа.

По состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 человек ранены, среди них двое детей.

Мы сделаем все возможное, все невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО - это буквально ежедневный вопрос для работы с партнерами".

Детали: Зеленский также отметил, что за эту неделю Украина имеет значительный прогресс по авиации: "Мы движемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предположить еще полгода назад".

Кроме того, на заседании Ставки важный доклад сделал генерал Сырский - по соответствующим направлениям на Донбассе.

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Министр обороны доложил на Ставке о результатах встречи "Рамштайн". По словам Зеленского, есть "хорошие результаты".

Также президент сообщил, что провел 26 мая совещание с международниками по движению Украины в НАТО и совещание по новым санкциям - против тех, кто способствует российской агрессии.

Темы: ЗеленскийДнепробстрелвойна
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