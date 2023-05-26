Покращення прозорості іспитів на водійські права: пілотний проєкт стартує 1 червня

1 червня 2023 року у 4 областях України стартує пілотний проєкт Міністерства внутрішніх справ із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС.

Джерело: пресслужба МВС у Telegram

Дослівно: "Знаєш — успішно складаєш! Не знаєш — не допоможуть! З 1 червня стартує пілотний проєкт із забезпечення прозорих іспитів у сервісних центрах МВС у 4 областях".

Деталі: Зазначається, що зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту. Проєкт стартуватиме у Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській областях. В інших регіонах можливий запуск "після врахування всіх нюансів", кажуть у міністерстві.

Стосовно змін, які запроваджуються:

буде оновлено систему попереднього запису. Тепер наявність талонів можна перевірити онлайн, а отримати офлайн або через е-запис.

кожен кандидат у водії отримає більше інструментів для оскарження результатів іспитів у сервісних центрах МВС.

у класах для теоретичних іспитів тепер буде фіксація на 4 відеокамери та мікрофон. "Сліпих зон" більше не буде.

в автівках "категорії В" для складання практичної частини буде відеофіксація в салоні. Таким чином, щоб знімати руки і ноги як кандидата, так і екзаменатора, запис розмов у салоні теж буде.

Що передувало: Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що МВС має намір розпочати влітку оптимізацію роботи сервісних центрів і зробити послуги теоретичних і практичних іспитів на водіння автотранспортом якісними та прозорими.

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ заявив, що планує до кінця року змінити процедуру складання іспитів у сервісних центрах МВС.