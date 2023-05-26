Улучшение прозрачности экзаменов на водительские права: пилотный проект стартует 1 июня

1 июня 2023 года в 4 областях Украины стартует пилотный проект Министерства внутренних дел по обеспечению прозрачных экзаменов в сервисных центрах МВД.

Источник: пресс-служба МВД в Telegram

Дословно: "Знаешь - успешно сдаешь! Не знаешь - не помогут! С 1 июня стартует пилотный проект по обеспечению прозрачных экзаменов в сервисных центрах МВД в 4 областях".

Детали: Отмечается, что изменения коснутся как теоретической, так и практической частей экзамена. Проект будет стартовать во Львовской, Одесской, Винницкой и Киевской областях. В других регионах возможен запуск "после учета всех нюансов", говорят в министерстве.

Относительно изменений, которые вводятся:

будет обновлена система предварительной записи. Теперь наличие талонов можно проверить онлайн, а получить офлайн или через е-запись.

каждый кандидат в водители получит больше инструментов для обжалования результатов экзаменов в сервисных центрах МВД.

в классах для теоретических экзаменов теперь будет фиксация на 4 видеокамеры и микрофон. "Слепых зон" больше не будет.

в автомобилях "категории В" для сдачи практической части будет видеофиксация в салоне. Таким образом, чтобы снимать руки и ноги как кандидата, так и экзаменатора, запись разговоров в салоне тоже будет.

Что предшествовало: Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что МВД намерено начать летом оптимизацию работы сервисных центров и сделать услуги теоретических и практических экзаменов на вождение автотранспортом качественными и прозрачными.

Главный сервисный центр Министерства внутренних дел заявил, что планирует до конца года изменить процедуру сдачи экзаменов в сервисных центрах МВД.